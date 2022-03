“Ukraina ka duruar nëntë ditë ferri ​​- tri herë më shumë se terri dhe djalli që pritej. Historia e Evropës do të kujtojë përgjithmonë heroizmine ukrainasve ndaj agresionit rus”, tha Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të fundit me video, drejtuar popullit ukrainas, botës dhe në veçanti, NATO-s.

FJALIMI I PLOTE:

Popull fisnik i këtij vendi madhështor!

I një vendi të pushtetshëm. Një vendi të lirisë. Popull me një lidership moral absolute!

Ne kemi duruar nëntë ditë errësirë. Nëntë ditë të së keqes. Kjo është tri herë më shumë sesa prite.

Ne iu përgjigjëm pushtimit ashtu siç mundëm në momentet e rrezikut më të madh. U përgjigjëm me heroizëm. Solidaritet. Ndihmë të ndërsjellë. Ne u përgjigjëm në gjuhën ukrainase. Kështu që historia e Evropës do ta kujtojë atë përgjithmonë. Do t’u tregojmë fëmijëve për këtë. Do t’u tregojnë nipërve.

I gjithë kontinenti do ta njohë qytetin Kharkiv. Qytetin Chernihiv. Qytetin Sumy. Qytetin Volnovakha. Qytetin Mariupol. Qytetin Mykolaiv. Dhe shumë nga qytetet tona të bukura. Qytetet që jetojnë! Qytetet që i kanë rezistuar pushtimit më të keq që nga Lufta e Dytë Botërore.

E them konkretisht këtë si një fakt të kryer. E përballuan. Sido që të jetë situata në këtë moment, strategjikisht gjithçka është e qartë.

Ukrainasit janë të bashkuar nga Uzhhorod deri në Kharkiv, nga Kievi deri në Kherson.

Ukrainasit po e ndjekin armikun pranë Kievit. Po e godasin në Okhtyrka. Po e ndëshkojnë për Hostomel-in, do të hakmerren për Kherson-in.

Khersoni ynë! Khersoni ukrainas. Të cilin ata u përpoqën ta poshtërojnë sot.

Ata dështuan. Ata nuk u lejuan. Ukrainasit e kanë treguar veten. Ata nuk e lejuan veten të mashtroheshin me një shfaqje të lirë cinike. Me një fletushkë në vend të ndihmës. Me propagandë në vend të sinqeritetit.

Propagandistët rusë e konsideronin popullin tonë si veten e tyre. Dhe ata panë që banorët e Khersonit janë krenarë. Dhe respektojnë veten. Respektojnë Ukrainën.

E kuptoj sa i vështirë është vendimi. Kur në okupim dalim kundër armiqve të armatosur. E ndjej se sa e rrezikshme është.

Por shoh sesi populli ynë refuzon të luajë sipas rregullave të pushtuesve. Sesi populli ynë mbetet ukrainas. Sesi njerëzit tanë qëndrojnë me shtetin e tyre, qoftë edhe përkohësisht që po gjentet në errësirë.

Nëse politikanët rusë i kanë ende sytë, do të jenë në gjendje të shohin se çfarë është Ukraina. Çfarë është liria jonë.

Pushtuesit menduan se mund të mbyllin televizionin tonë për ukrainasit. Lidhja jonë. Ata menduan se mund të hiqnin produktet, të mbyllnin energjinë elektrike. Ata menduan se kjo do t’i detyronte ukrainasit të nënshtroheshin.

Por edhe sikur të na heqin oksigjenin, ne do të marrim frymë thellë, për t’u thënë: Largohuni nga toka jonë!

Edhe në errësirë ​​të plotë ne shohim të vërtetën. Dhe ne do të luftojmë derisa të na errësohet në sy.

Sepse ne jemi luftëtarët e dritës. Dhe sot askush në Tokë nuk do të jetë në gjendje të thotë se kjo rrugë është patos.

Dita e 9-të e luftës. Shumë prej nesh e kanë traditë të kujtojnë ata që nuk janë me ne në ditën e 9-të.

I përjetshëm kujtimi për të gjithë ata që vdiqën për Ukrainën!

Fatkeqësisht, sot ekziston një përshtypje e plotë se është koha për të bërë një varrim për diçka tjetër: Për garancitë dhe premtimet e sigurisë. Përcaktimin e aleancave. Vlerat që duken të vdekura për dikë.

Samiti i NATO-s u zhvillua sot. Samit i dobët. Samit konfuz. Samiti, i cili tregon se jo të gjithë e konsiderojnë luftën për liri si objektivin numër një të Evropës.

Të gjitha zyrat e inteligjencës së NATO-s janë të vetëdijshme për planet e armikut. Ato gjithashtu konfirmuan se Rusia dëshiron të vazhdojë ofensivën. Sa më mirë që mundet.

Për 9 ditë kemi parë një luftë brutale. Ata po shkatërrojnë qytetet tona. Ata po bombardojnë njerëzit tanë, fëmijët tanë dhe lagjet e banuara. Kishat. Shkollat. Ata po shkatërrojnë gjithçka që siguron një jetë normale. Dhe ata duan ta vazhdojnë.

Duke ditur se sulmet dhe viktimat e reja janë të pashmangshme, NATO vendosi qëllimisht të MOS e mbyllte qiellin mbi Ukrainë.

Ne besojmë se vetë vendet e NATO-s kanë krijuar një narrativë se mbyllja e qiellit mbi Ukrainën, do të provokonte agresionin e drejtpërdrejtë të Rusisë kundër NATO-s.

Kjo është vetëhipnotizim. Nga ata që janë të dobët, të pasigurt. Përbrenda. Edhe pse mund të kenë armë shumë herë më të fuqishme se tonat.

Duhet të mendosh për njerëzit. Për vetë njerëzimin. Dhe për çfarë menduat në atë samit?

Të gjithë njerëzit që do të vdesin duke filluar nga kjo ditë do të vdesin edhe për shkakun tuaj.

Për shkak të dobësisë suaj. Për shkak të përçarjes tuaj.

Gjithçka që Aleanca ka arritur të bëjë deri tani është të transportojë pesëdhjetë tonë naftë për Ukrainën përmes sistemit të saj të prokurimit. Ndoshta për të djegur Memorandumin e Budapestit. Për ta bërë atë të digjet më mirë.

Por ai tashmë është djegur për ne. Në zjarrin e trupave ruse.

A është kjo NATO që donim? A është kjo Aleanca që po ndërtonit?

Sot, lidershipi i Aleancës dha dritën jeshile për bombardime të mëtejshme të qyteteve të Ukrainës duke refuzuar krijimin e një zone ndalim-fluturimi.

Mund ta mbyllni qiellin tonë. Por…

Nuk e di se kë mund të mbroni dhe nëse mund të mbroni vendet e NATO-s.

Nuk do të mund të na blini me litra karburant për litra gjak. Për Evropën tonë të përbashkët. Për lirinë tonë të përbashkët. Për të ardhmen tonë të përbashkët.

Por u jam mirënjohës edhe miqve të vendit tonë në NATO. Ka shumë vende të miqve tanë, partnerëve tanë – shumicën e partnerëve të fuqishëm. Ata që ndihmojnë shtetin tonë sido që të jetë. Që në ditën e parë të pushtimit. Dhe jam i sigurt, deri në fitore.

Dhe kjo është arsyeja pse ne NUK ndihemi vetëm.

Ne vazhdojmë të luftojmë. Ne do të mbrojmë shtetin tonë. Ne do ta çlirojmë tokën tonë.

Faleminderit heronjve tanë.

I akordova dekorata dhe medalje 76 heronjve ukrainas për guximin personal dhe veprimet vetëmohuese për mbrojtjen tonë. Fatkeqësisht, 37 prej tyre janë dhënë pas vdekjes.

I dhashë titullin Hero të Ukrainës, gjeneral-lejtnant Oleksandr Oleksiyovych Pavliuk, Komandant i Operacionit të Forcave të Përbashkëta.

I dhashë gradën ushtarak të, gjeneral brigade kolonel Volodymyr Vasyliovych Shvorak, Zëvendës Komandant i Komandës Operative Lindore të Forcave Tokësore të Forcave të Armatosura të Ukrainës.

I dhashë gradën ushtarake të gjeneral brigade të drejtësisë kolonelit të drejtësisë Serhiy Mykolayovych Melnyk, kreut të Institutit të së Drejtës Ushtarake të Universitetit Kombëtar të Drejtësisë Yaroslav the Ëise.

I dhashë gradën ushtarake të gjeneral brigade kolonel Artem Yevhenovych Bohomolov, Zëvendës Komandant i Komandës Operative Perëndimore.

I dhashë gradën ushtarake të gjeneralit Valerii Fedorovych Zaluzhnyi, Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Lavdi Ukrainës!