Në Paris fishkëllehet dhe kritikohet, por në Argjentinë është ende Messi mania. Detajin e ka bërë të ditur portieri Emiliano Martinez i cili tregoi se, në çdo pauzë ndërkombëtare, stafi i Albicelestes detyrohet të stampojë rreth 600 fanella të Pleshtit. Të gjithë e duan atë, nga tifozët te sponsorët, deri te lojtarët dhe atë që merren më futbollin.

Njerëzit që duan dëshpërimisht një fanellë zyrtare të Argjentinës me emrin e shtatë herë Topit të Artë nuk mungojnë kurrë. Prandaj, stafi i kombëtares detyrohet të punojë me kohë shtesë dhe të stampojë më shumë se 300 fanella të Messit për çdo ndeshje të Albicelestes. Kështu ka pohuar portieri i Aston Villas, Emiliano Martinez. Portieri, bashkëlojtari i Leos me Argjentinën, një herë e pyeti njeriun që merret me inofrmat e Argjentinës se sa fanella të Messit duhej të prodhonte për të përmbushur kërkesat gjatë një pauze të rregullt ndërkombëtare me dy ndeshje: “Një ditë pyeta se sa fanella të Messit duhet të printojnë për çdo ndeshje dhe më tha se printonin 200 deri në mbi 300 për të gjithë njerëzit që i kërkojnë. Ne luajtëm dy ndeshje me kombëtaren dhe ata bënë rreth 650 fanella të gatshme të Messit. Sponsorët, lojtarët, stafi, teknikët, të gjithë duan një të tillë. Është fanella e Messit”.