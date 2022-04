Disa nga kompanitë më të mëdha të energjisë në Evropë po përgatiten të përdorin një sistem të ri pagese për gazin rus të kërkuar nga Kremlini, për të cilin kritikët thonë se do të zvogëlojë sanksionet e BE-së, do të kërcënojë unitetin e bllokut dhe do t’i japë miliarda para të gatshme ekonomisë ruse.

Shpërndarësit e gazit në Gjermani, Austri, Hungari dhe Sllovaki po planifikojnë të hapin llogari në rubla në Gazprombank në Zvicër në mënyrë që të plotësojnë një kërkesë ruse për pagesa në monedhën e saj, sipas njerëzve me njohuri për përgatitjet.

Grupet përfshijnë dy nga importuesit më të mëdhenj të gazit rus: Uniper me bazë në Düsseldorf dhe OMV me bazë në Vjenë.

Negociatat midis blerësve evropianë dhe Gazprom, furnizuesi rus i gazit të kontrolluar nga shteti, janë intensifikuar me afrimin e afateve të pagesës, thanë ata.

Eni e Italisë, një tjetër nga klientët e mëdhenj të Gazprom, po vlerëson opsionet e saj, thanë dy njerëz të njohur me diskutimet. Kompania e mbështetur nga Roma ka kohë deri në fund të majit, kur duhet paguar pagesa e radhës për furnizimet ruse, për të bërë një telefonatë përfundimtare, thanë zyrtarët italianë.

Sfida

Përgatitjet tregojnë ndikimin e përpjekjeve ruse për të armatosur furnizimet me gaz dhe për të sfiduar aftësinë e BE-së për të mbajtur një front të bashkuar kundër Moskës.

Presidenti rus Vladimir Putin lëshoi ​​një dekret në fund të marsit që blerësit e gazit nga të ashtuquajturat kombe jomiqësore – që përfshin të gjithë BE-në – duhej të krijonin llogari bankare në valutë dhe rubla me Gazprombank, dega tregtare financiare e Gazprom me bazë në Zvicër, për të paguar për furnizimet e tyre. Masa u pa si një mënyrë për të neutralizuar sanksionet e BE-së kundër bankës qendrore të Rusisë për pushtimin e Ukrainës nga Moska.

Importuesit e gazit në Poloni dhe Bullgari , të cilët kanë refuzuar të nënshkruajnë në skemën e Kremlinit, u ndaluan furnizimet me gaz nga Rusia të mërkurën, një vendim që Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, e përshkroi si të barabartë me shantazh.

Brukseli ka luftuar për t’iu kundërvënë kërkesave të Moskës: komisioni lëshoi ​​udhëzime zyrtare teknike duke pranuar se inxhinieria financiare e krijuar nga Kremlini mund të jetë “në përputhje me sanksionet” në disa kushte. Kjo do të rezultojë që Rusia të jetë në gjendje të ketë miliarda të ardhura nga gazi për të mbështetur monedhën dhe ekonominë e saj, thanë vendet anëtare dhe zyrtarët e BE-së.

Sanksionet

Sipas mekanizmit të ri rus, kompanitë evropiane do të vazhdojnë të paguajnë Gazprombank për importet e tyre në euro – duke u siguruar që ato të mos shkelin regjimin e sanksioneve. Banka ruse, e cila nuk është nën sanksionet e BE-së, më pas, me kërkesën e tyre, do të konvertonte depozitat në euro në rubla në një llogari të dytë të hapur në emër të saj, për pagesa të mëtejshme në Rusi.

Këshilltarët e komisionit kanë arritur në përfundimin se çdo lëvizje e BE-së për të vendosur sanksione kundër Gazprombank – e cila do të ishte mënyra më e shpejtë për të mbyllur boshllëkun – mund të rrezikojë të gjithë mekanizmin ekzistues të pagesës për gazin rus, duke rezultuar në një ndërprerje katastrofike të dërgesave në bllok.

Valdis Dombrovskis , nënkryetar ekzekutiv i komisionit, tha në një intervistë se u takonte kryesisht kompanive individuale që kishin nënshkruar kontratat me Gazprom për t’i zbatuar dhe interpretuar ato. Por ai u bëri thirrje atyre që t’i përmbahen germës së këtyre kontratave.

“Çmimet janë dakorduar në euro ose dollarë. Pra, ju paguani këtë shumë euro për një sasi të caktuar gazi, fundi i historisë”, tha ai.

Masa e Rusisë për të ndërprerë furnizimin me gaz për Bullgarinë dhe Poloninë ishte megjithatë një sfidë, pranoi ai. “Është e rëndësishme të ruhet uniteti i BE-së në këtë drejtim dhe siç tha presidentja von der Leyen, ne nuk duhet të dorëzohemi para këtij lloji të shantazhit,” tha ajo.

I paqartë

OMV tha se kishte analizuar kërkesën e Gazprom për metodat e pagesës në dritën e sanksioneve të BE-së dhe po punonte për një zgjidhje në përputhje me sanksionet.

Tiina Tuomela , shefe financiare e Uniper, tha: “Ne konsiderojmë se ndryshimi i procesit të pagesës është në përputhje me ligjin e sanksioneve dhe kështu pagesat janë të mundshme”.

Zyrtarët italianë thanë se udhëzimet e komisionit nëse skema e pagesave të Gazprom përfaqësonte një shkelje të sanksioneve ishin të paqarta dhe nuk u jepnin qartësi vendeve anëtare.

Zëvendëskancelari gjerman dhe ministri i ekonomisë Robert Habeck tha të mërkurën se mekanizmi rus i pagesave ishte “rruga që BE-ja shënoi për ne”.

“Është rruga që është në përputhje me sanksionet, dhe me sa kuptoj unë kompanitë gjermane që po e bëjnë këtë në këtë mënyrë janë në përputhje me kontratat e tyre”, tha ai. “Shumica e vendeve të BE-së po e përdorin këtë qasje”.

Ai shtoi se, pas një vizite në Poloni të martën, e kuptoi se Varshava synonte të merrte një linjë më pa kompromis me Moskën. “Ata nuk kanë frikë nga një embargo”, tha ai.