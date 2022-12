Një medalje bronzi e Kupës së Botës 2022 është në vijën midis Kroacisë dhe Marokut. Dy kombëtaret do të diskutojnë finalen e vogël, atë për vendin e tretë e të katërt, në stadiumin Khalifa International. Kroacia e Zlatko Dalic u anulua me lehtësi 3-0 nga Argjentina në gjysmëfinalen e tyre. Ndërsa Luanët e Atlasit luftuan me trimëri kundër Francës, por u goditën me dy gola, pa mundur të bëjnë dot keq.

KROACIA

Shumë pak sulmues janë përballur ballë për ballë me luftëtarin e maskuar Josko Gvardiol dhe kanë marrë më të mirën nga i riu i RB Leipzig. Por edhe një nga mbrojtësit më të kërkuar në Evropë nuk mund të matej me 35-vjeçarin Lionel Messi. Gol me penallti e një asist, për një nga dy golat e Alvarez nga Pleshti. E Argjentina i mohoi Kroacisë paraqitjen e dytë radhazi në finalen e Kupës së Botës, po kundër Francës, si në 2018. Skuadra e Dalic arriti në mënyrë të jashtëzakonshme në finalen e vitit 2018 dhe gjysmëfinalet e edicionit 2022 pa fituar asnjë ndeshje eliminatore në kohën e rregullt.

Ballkanasit nuk janë fillestarë në ndeshjet për medaljen e bronxtë, pasi mundën Holandën 2-1 në playoff-in e vendit të tretë në 1998. Ajo ishte edhe fushata e tyre inauguruese në Kupën e Botës. Për një skuadër që e ka dëshmuar vazhdimisht aftësinë e saj në kohët shtesë dhe goditjet e penalltive, Kroacisë nuk do t’i pëlqejë kjo statistikë. Finalja e vogël nuk është vendosur kurrë me penallti. E tifozët e pafrenuar të Marokut pa dyshim që do të vazhdojnë t’i godasin tamburët në maksimum për një sforco të fundit.

MAROKU

Sikur të mos ishte mungesa e instinktit vrasës në 3/4 e fushës, Maroku mund të kishte çimentuar veten në një skenë edhe më të madhe të futbollit. Pasi u bënë kombëtarja e parë afrikane që arriti gjysmëfinalet e Botërorit, ata mund të ishin bërë skuadra e parë e kontinentit që arrinte deri në finale. Skuadra e Walid Regraguit me siguri i dha Francës momente paniku, por dëmtimet e penalizuan. Përpjekjet e afrikanëve nuk u ndihmuan nga tërheqja e treshes së dëmtuar Noussair Mazraoui, Romain Saiss dhe Nayef Aguerd. Por Luanët e Atlasit pa dyshim do të kthehen në atdheun e tyre si heronj kombëtarë.

Ata ende mund të mbajnë medaljet e bronzta në qafë në fluturimin e kthimit. Skuadra e Regraguit nuk kishte pësuar gol ndaj një kundërshtari në Katar përpara se Hernandez të shënonte pesë minuta pas fillimit të ndeshjes. Maroku ende mund të bëhet i pari, pas Spanjës në 2010 që mban pesë ndeshje portën të paprekur në turne. Kroacia dhe Maroku po rinovojnë armiqësitë vetëm disa javë pas barazimit të tyre pa gola në Grupin F, ku ballkanasit u kufizua në vetëm pesë goditje drejt portës. Një paraqitje e ngjashme mbrojtëse e palëkundur e skuadrës së Regragui mund t’i vendosë afrikanët në rrugën e tyre drejt një vendi në podium.

FORMACIONET

Formacioni i mundshëm i Kroacisë:

Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Formacioni i mundshëm i Marokut:

Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

PRECEDENTËT

11 Dec 1996 Morocco v Croatia W 2-2 Hassan II Trophy

23 Nov 2022 Morocco v Croatia D 0-0 FIFA World Cup