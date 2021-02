E qara për një periudhë të caktuar kohore çliron oksitocinë dhe opioide endogjene, të njohura ndryshe si endorfina. Këto kimikate të ndjeshme mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve fizike dhe emocionale. (via Healthline)

Prandaj, nëse doni të “çliroheni” disi apo thjesht të shihni një romancë klasike, por të dhimbshme, jeni në vendin e duhur:

Malcolm & Marie (2021)

Marriage Story (2019)

Portrait of a Lady on Fire (2019)

A Star Is Born (2018)

Irreplaceable You (2018)

If Beale Street Could Talk (2018)

Call Me By Your Name (2017)

Carol (2015)

If I Stay (2014)

The Fault in Our Stars (2014)

Blue Is the Warmest Color (2013)

Like Crazy (2011)

Remember Me (2010)

500 Days of Summer (2009)

Atonement (2007)

A Walk to Remember (2002)

Titanic (1997)

Romeo + Juliet (1996)

The Bodyguard (1992)