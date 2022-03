Manchester City, Real Madrid dhe Barcelona kanë folur të gjithë me Erling Braut Haaland dhe janë në pritje të një vendimi për të ardhmen e tij në 10 ditët e ardhshme, transmeton Gazeta Metro.

Kontrata e sulmuesit të Borussia Dortmund skadon në vitin 2024, por një klauzolë lirimi i lejon 21-vjeçarit të largohet për 75 milionë euro këtë verë, ndërsa tri klubet e mëdha europiane do të luftojnë ashpër me njëra-tjetrën për të siguruar shërbimet e norvegjezit.

“Asnjë nga tre klubet nuk e di se çfarë do të ndodhë”, tha gazetari Balague.

Dhe Balague, eksperti i futbollit evuopian i BBC Sport, shtoi: “Ofertat janë goxha të ngjashme. Asnjë nga klubet nuk donte që çështja të ishte për para, kështu që ata pak a shumë pranuan atë që iu kërkua. Pra, zgjedhja nuk ka të bëjë me paratë.”

“Klubet prezantuan projektet e tyre, si do të luajnë, si do ta përdorin atë dhe kushdo që është në ato klube ka qenë pjesë e këtyre diskutimeve, duke përfshirë menaxherët dhe drejtorët.

“Qëndrimi në Dortmund është ende një mundësi dhe nëse e bën këtë do të thotë se do të qëndrojë edhe një vit dhe më pas do të shkojë në Madrid ose Barcelona, ​​sepse në fund të fundit ai dëshiron të shkojë në La Liga”, shtoi më tutje Balague.

“Real Madridi është zgjedhja e tij numër një, por City po luan me faktin se në Madrid është pothuajse me siguri që Kylian Mbappe do të arrijë në verë dhe Karim Benzema është ende mirë si sulmuesi i tyre kryesor. Dhe ata po theksojnë se Barça nuk është në një pozicion për të sfiduar për të gjithë titujt për momentin.”

Ai po ashtu tha: “Mënyra se si City iu afrua ishte gjithashtu duke thënë ‘je shumë i ri, ke disa vite këtu dhe më pas mund të kesh Real Madridin në të ardhmen’.

“Ishte një pyetje e bërë nga kampi i Haaland te Manchester City, ‘Po e ardhmja e Pep Guardiolës?’ Dhe përgjigja që u kthye ishte se ai do të mendojë për të qëndruar më gjatë – kontrata e tij skadon në 2023. City shpreson ta bindë atë të qëndrojë të paktën edhe një vit.”

Sulmuesi norvegjez Haaland ka shënuar 23 gola në 22 ndeshje për Dortmundin këtë sezon dhe ka qenë i shkëlqyer për klubin gjerman që kur u bashkua nga Red Bull Salzburg në janar 2020.