Peaky Blinders është ndër serialet më të shikuara nga audienca e gjerë.

Tashmë është raportuar se së shpejti do të vijë edhe sezoni i gjashtë, por për shkak të pandemisë coronavirus puna është shtyrë, shkruan Daily Mail.

Derisa u planifikuan në mars të vitit 2020, tashmë thuhet se xhirimet do të fillojnë se shpejti. BBC ka konfirmuar se ky do të jetë sezoni i fundit i serialit, duke bërë kështu që ketë më shumë përkushtim. Ndërkohë, producenti i filmit, Tommy Bulfin, ka thënë se është shumë i lumtur që kanë staruar me xhirime.

“Ne jemi të lumtur për fillimin e sezonit të gjashtë, jemi falënderuar që të gjithë që kanë punuar”, u shpreh ai.