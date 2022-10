“Nuk e di a ekziston ndonjë njeri në rruzull që nuk e ka ndi atë këngë. Fëmijë, i madh, i rritur, i moshuar, adoleshent, tinejxher, whatever. Krejt e dinë atë këngë, edhe ju Top Channel e keni gjetur vetën te ajo këngë. Edhe ju me keni thënë çfarë kënge ke bërë. Çfarë himni ke shkrujt. Pse nuk e nxorrët në video promovuese që vjen Big Brother së shpejti, Fifin duke e shkruar këngën “Diell”. Fifin duke e këndu këngën ‘Diell’ nëpër shtëpi. Pse nuk e nxorët Fifin që është duke e shkruar një këngë tjetër që do të dal së shpejti? Pse keni dashtë dhe vazhdoni me dashtë dhe me nxjerr gjëra që Fifin e qesin keq”.

“Qekaq shumë jeni knaqë me faktin që Fifi po del keq në publikë dhe me ia ulë pikët si njeri, me ia ulë pikët si artiste, me ia ulë pikët në imazh, me e rrezu për toke, mos me lanë me kon e lumtur, me ia nisë me i shti njerëzit prapë nga fillimi me fol dhe me sha e me hongër m… për mu”.