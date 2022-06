Fifi dhe Beatrix janë shoqe me njëra-tjetrën dhe kjo ka bërë që ato të takohen shpeshherë me njëra-tjetrën. Gjatë kafes së fundit, ato nuk kanë nguruar të hapin edhe ‘live’ në Instagram. Edhe pyetjet nga fansat kanë qenë të shumtë, ku padyshim nuk kanë munguar as ato për ‘Big Brother VIP’.

Një ndër to lidhet me tatuazhin që ka bërë njësoj me Donaldin.

“Trixa është këtu por unë do flas për këtë punë. E kam Filoqylin këtu dhe filoqyli nuk ka qenë vetëm për mua e Donaldin. Kemi qenë unë dhe disa të tjerë që e duam shiun. Por e kemi bërë vetëm unë e Donaldi. Shoqëria ime me Donaldin vazhdon, edhe me Trixën vazhdon. Unë nuk e kam njohur as Trixën nga Donaldi e as Donaldin nga Trixa. I kam njohur të dy në gjëra të ndryshme”, ka thënë Fifi.

Ndërsa, Trixa ka qeshur e ka pohuar me kokë duke mos dhënë asnjë lidhur me këtë.