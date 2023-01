Filloreta Raci, artiste shumë e dashur për publikun ka lansuar këngën të njëpasnjëshme që do të jenë pjesë e albumit ndërsa një të tillë e paralajmëruar edhe së fundmi.

Autorja e shumë hiteve të njohura, krahas atyre solo po sjell gjithashtu bashkëpunime dhe një i radhës pritet të publikohet së shpejti.

Kështu ka bërë të ditur vet këngëtarja përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram ku edhe ka zbuluar emrin e bashkëpunëtorit.

Fifi njoftoi fansat se kënga e radhës është një duet me reperin e njohur shqiptar, Blasta.

“Kur kam paralajmëruar albumin dhe ditët kur lansoja këngët, kam treguar që në album kam bashkëpunuar me disa emra të rinj në treg. Por, bashkëpunimi im i radhës është me një artist jo të panjohur, as i ri në treg nuk është, qysh po thua tij Blasta. Unë mezi po pres me dal kënga”, ka shkruar Fifi në mbishkrimin e postimit.