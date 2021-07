Mungonte aprovimi i Fifa-s që, më në fund, arriti. Ideja e një sfide mes ekipeve që fituan Kampionatin Europian dhe Copa America erdhi pas penalltisë së fundit të ndeshjes Wembley, kur sugjerimi i një Itali-Argjentinë shkaktoi hipotezën e një ndeshje mes dy kombeve, që kanë karakterizuar karrierën e Diego Armando Maradonës, për tu luajtur në Napoli, qyteti i tij i dytë. E sfida do të bëhet në dhjetor ose janar 2022.

Nuk është për t’u habitur, trofeu në fjalë do të quhet Kupa Maradona. Itali-Argjentinë do të zinte vendin e Kupës së Konfederatave, që, nga viti 1992 deri në vitin 2017, vinte përballë të gjithë kombëtaret kampione të turneve të tyre përkatëse kontinentale, të cilave i shtohej edhe ekipi pritës (i cili vitin vijues organizon kampionatin botërore), si dhe kampionët e botës në fuqi, për një total prej 8 skuadrash. Tani, nga ana tjetër, gjithçka do të zgjidhet në një ndeshje të vetme, e cila, për edicionin e saj të parë, do të shohë të përsëritet në San Paolo një ndeshje historike dhe fatkeqe për të kaltrit: gjysmëfinalen e Kupës së Botës 1990.