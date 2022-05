Mourinho e konsideroi një avantazh të madh faktin që skuadra e tij duhet të luante ndeshje intensive, në kohën kur Feyenoord e ka mbyllur sezonin, duke ndezur një debat që i paraprin finales në Tiranë. Pikërisht kështu, sepse tekniku hollandez i është përgjigjur indirekt në konferencën për shtyp gjatë ditës së mediave, të organizuar në Algarve, në lidhje me finalen e Conference League kundër Romës: “Mund të flas për situatën tonë dhe është e vështirë për ne që të mos luajmë prej një javë e gjysmë. Ne kemi mbaruar tashmë kampionatin, por nuk do të jetë e lehtë të gjejmë ritmin e ndeshjes dhe freskinë në stërvitje. Do të duhet të gjejmë të njëjtën ndjesi që kishim gjatë gjithë sezonit edhe në këtë një javë e gjysmë”.

Slot nuk ka hezituar t’i kundërvihet konstatimit të Mourinhos, duke kaluar topin në krahun tjetër dhe duke theksuar favorin që i është bërë Romës: Besoj se Lega Calcio e ka ndihmuar Roma duke e paraprirë ndeshjen e saj kundër Torinos, nga fundjava që ishte fillimisht, për të premten, kështu që do të ketë kohë për t’u përgatitur për finalen. Megjithatë, për mua këto ndeshje përgatiten në 40 javë, jo në 4-5 ditë”, ka përfunduar tekniku i Feyenoord, që është në sezonin e tij të parë të plotë si trajner e që ka mundësinë më të mirë për ta bërë të paharrueshëm, duke e kurorëzuar me trofeun e parë të turnout më të ri të UEFA-s.