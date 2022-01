Aktori i njohur për rolin e tij në ‘Home Alone’, Macaulay Culkin dhe partnerja e tij Brenda Song së fundmi janë fejuar.

Lajmi u konfirmua për “People” nga një burim i afërt me aktorin si dhe u publikuan foto të, Song me një unazë të madhe diamanti në gisht ndërsa ishte në Beverly Hills, Kaliforni.Dyshja u bënë prindër për herë të parë më 5 prill 2021. Ata vendosën ta quanin djalin, Dakota në nderim për motrën culkin që u nda nga jeta në vitin 2008, pas një aksidenti tragjik, në moshën 29-vjeçare.



