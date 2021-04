Me propozimin e presidentit të FIGC Gabriele Gravina, Këshilli Federal votoi për të futur një norme anti-Super League në rregullore: “Për qëllime të regjistrimit në kampionat – lexohet në tekstin që do të futet përmes një ndryshimi në nenin 16 të rregullores – shoqëria merr përsipër të mos marrë pjesë në kompeticionet e organizuara nga shoqatat private që nuk njihen nga FIFA, UEFA dhe FIGC”. “Pjesëmarrja në kampionate të një natyre private përfshin konfiskimin e përkatësisë”, vijon teksti në pjesën e sanksionimit. Aprovimi nga FIGC do të përdoret gjithashtu për pjesëmarrje në ndeshje dhe turne miqësor.

“Kushdo që ka interpretuar Super League si një veprim të dobësisë së thjeshtë nga ana e disa shoqërive që përjetojnë vështirësi ekonomike, është i gabuar”, shpjegoi presidenti i FIGC Gabriele Gravina në fund të këshillit federal. “Për momentin nuk kemi asnjë lajm se kush ka qëndruar dhe kush është larguar – ka specifikuar numri një i FIGC -. Ky rregull do të përfshihet në licencat kombëtare dhe më pas do të ngulitet në kodin e drejtësisë sportive”. “Nëse, brenda afatit të fundit për aplikime në kampionate kombëtare, dikush bashkohet me kampionate të tjera të një natyre private, ata janë jashtë”, vazhdoi Gravina.

“Isha në Montreux, shkova me Ceferin dhe diskutuam për Super League në një mënyrë shumë të hapur, të drejtë dhe konkrete – shtoi presidenti i FIGC -. Ne menjëherë e gjetëm veten të akorduar, mbeta i befasuar nga vendosmëria dhe vullneti i tij i madh për të përfshirë të gjitha forcat politike në terren” përfundoi kreu i Federatës italiane të Futbollit.