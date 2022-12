Zv.presidentja e Argjentinës, Cristina Fernández de Kirchner, u dënua të martën me 6 vjet burg nën akuzat për një skemë mashtrimi përmes së cilës përvetësoi 1 miliard dollarë duke favorizuar dhënien e projekteve publike ndërsa ishte në pushtet. Asaj gjithashtu i është ndaluar përjetësisht mbajtja e posteve publike. Një trupë gjykuese e përbërë nga tre gjyqtarë e shpalli fajtore zonjën Kirchner për mashtrim, por hodhi poshtë akuzën për drejtimin e një organizate kriminale, për të cilën dënimi mund të ishte 12 vjet burg.

Është hera e parë që një nënpresidente argjentinase dënohet për një krim gjatë kohës që ushtron detyrën. Vendimi nuk është përfundimtar pasi pritet apelimi në Gjykatën e Lartë. Ky është një proces që mund të zgjasë disa vite. Ajo do të ketë imunitet për aq kohë sa zgjidhet. Mbështetësit e saj u zotuan se do ta paralizojnë vendin nëse ajo dënohet. Ata bllokuan qendrën e kryeqytetit Buenos Aires dhe marshuan drejt ndërtesës së gjykatës federale, duke u rënë daulleve dhe duke brohoritur ndërsa u përballën me barrierat e policisë.