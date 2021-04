Analisti Fatos Lubonja ka komentuar rezultatin që kanë prodhuar deri mesditën e 26 prillit kutitë e numëruara në gjithë vendin, që nxjerrin Partinë Socialiste fituese në rang vendi.

Duke folur në studion e News24, Lubonja tha se nëse ky trend do vijojë edhe në kutitë e tjera, “po shkojmë drejt një forcimi të regjimit”.

“Kjo ka qenë e pritshme e teza ime që e kam përsëritur regjimet nuk ndryshohen me votë të lirë, por rrëzohen kur konsumohen dhe kur humbasin dhe mbështetjen amerikane shpesh herë. Ndërkohë që ky regjim s’është konsumuar plotësisht por njëkohësisht ka dhe mbështetjen amerikane”, u shpreh ai.

Deklarata e Fatos Lubonjës

Opozita ka pretendimin që në mënyrë selektive kutitë e rezultati mund të mos jetë ky por ndryshe, nëse do e marrim që ky është trendi, atëherë komenti im është që provon atë që kam thënë shpesh se ne jemi në një regjim.

Sigurisht nga zero në 100 pikë s’mund të them 100 por po shkojmë drejt një forcimi të regjimit e rezultati provon këtë se në vendet demokratike nuk gjendet, shumë rrallë që maxhorancat të rriten, e gjen në rastet si Putini.

Nëse rezultati është ky! Por nëse rezultati është ndryshe, se kemi një probleme exit pollet që krijuan një pershtypje që kemi një rezultat në favor të opozitës. Mua më bëri përshtypje exit poll i atyre televizioneve që janë më afër qeverisë si ai i Top Channel që e nxirrte 71 e nxirrte në humbje Tiranën.

Tani kjo do interpretim, sipas një interpretimi që mund të ishte më afër interesit të opozitës është që ndoshta ato exit polle ishin e vërteta por rezultati s’është rezultat i zgjedhjeve të lira e të ndershme.

Këtu s’mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme. Nuk është gjithcka dita e votimit që e vendos por i gjithë mekanzimi që ka ngritur në kohë pushtetim pushteti lokal ekonomia e kontrolluar, krimi i organizuar dhe këtu është për t’u formuar, opozita ka qenë shumë miope ose e paaftë e gjithnjë ka luajtur rolin e besimit, e duhet të kishte bërë që ata 910 mije njerëzit e kontrolluar nëpërmjet një strukture të caktuar, një regjim që punon intensivisht ka gjithë mjetet në dorë e një opozitë e pafuqishme, s’mund të shkonte që prit se te dita e zgjedhjeve do vijë populli do më votojë mua.

Nëse kjo gjë do ndryshojë, që unë dyshoj shumë, atëherë unë i pari do kërkoj ndjesë Edi Ramës që e kam akuzuar për ndërtim regjimi.

I pari do them që e paskam tepruar, por dyshoj dhe kam një provë për këtë.

Këtu ka një llampushkë që jep sinjalin e gjitha kjo. Cila është llampushka sipas meje. Se disa thonë është opozitë e dobët. Llampushka për mua është Tom Doshi.

Tani mirë që qenka faktor në Shkodër, e thonë se ka bërë ndere e të mira, e aty mund ti merrte një e dy mandate, por në Tiranë ku kemi dhe këta cunat e mirë të Nismës Thurrje që s’janë as me opozitën, si ka mundësi që merr Tom Doshi bile dhe me mosbekimin e ambasadës amerikane, merr deputet e këta cunat e mirë nuk marrin gjë fare?

Cfarë mekanizmi ka funksionuar te Tirana?

Cili është ky? Për mendimin tim mekanizmi i pushtetit, ky njeri i lidhur me pushtetin e paraja, tregon që kush ka pushtet e para, që të gjitha këto i kontrollon maxhoranca rezultati s’mund të jetë përveçse ky.