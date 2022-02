Gjigantët teknologjikë “Facebook” dhe “Instagram” mund të mbyllen në të gjithë Evropën, sipas njoftimit të kompanisë mëmë “Meta”.

Kjo gjë ka ardhur si rrjedhojë e rregullave evropiane të të dhënave që pengojnë “Meta”-n, kompaninë e njohur më parë si “Facebook”, të transferojë, ruajë dhe përpunojë të dhënat e evropianëve në serverët me bazë në SHBA.

Në raportin e tij vjetor drejtuar Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA-së, autoriteti financiar i vendit, “Meta” paralajmëroi të enjten e kaluar se nëse nuk miratohet një kuadër i ri dhe kompania nuk mund të përdorë më modelin aktual të marrëveshjeve, me siguri do të duhet të largohet nga kontinenti.

“Meta” tha se përpunimi i të dhënave të përdoruesve mes vendeve është thelbësor për shënjestrimin e biznesit dhe reklamave.

“Nëse nuk jemi në gjendje të transferojmë të dhëna mes vendeve dhe rajoneve në të cilat operojmë, ose nëse jemi të kufizuar nga shkëmbimi i të dhënave midis produkteve dhe shërbimeve tona, kjo mund të ndikojë në aftësinë tonë për të ofruar shërbimet tona, mënyrën në të cilën ne ofrojmë shërbimet tona ose aftësia jonë për të synuar reklamat”, – thuhet në deklaratë.

“Meta” sqaroi se mendon se do të jetë në gjendje të arrijë një marrëveshje të re këtë vit, por nëse nuk e bën, tha: “Ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë një numër të produkteve dhe shërbimeve tona më të rëndësishme, duke përfshirë “Facebook” dhe “Instagram”, në Evropë. “.