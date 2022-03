Një koment shumë i ashpër ka ardhur nga Patrice Evra për paraqitjen e Juventusit në Champions League me 0-3 befasues të pësuar nga Villarreal, që përcaktoi largimin e bardhezinjve nga kompeticioni. Në mikrofonat e Prime Video, në fund të ndeshjes, ish-anësori i majtë francez nuk ka bërë lojëra fjalësh për të shprehur mendimin e tij, për atë që ka ndodhur me Zonjën e Vjetër.

“Nëse gabon katër shanse të qarta, do ta paguash, Juventusi pastaj në këtë moment vuan kur duhet të rikuperojë”, ka thënë Evra, që më pas fundosi goditjen me opinionin e tij: “Skuadra e Allegrit nuk u përpoq ta fitonte ndeshjen në pjesën e dytë. Jam shumë i zhgënjyer me atë që tregoi Juve: nuk ka cilësi, veçanërisht në mesfushë. Më parë ishin Marchisio, Vidal, Pirlo, sot nuk e pashë Arthurin të bënte një ndryshim loje dhe kjo ishte e rëndësishme për të bërë diferencën”.

Tani Juventusi do të ketë sprintin final në kampionat dhe gjysëmfinalen e kthimit të Kupës së Italisë për të luajtur, në mënyrë që të përpiqet ta bëjë më pak të hidhur sezonin deri më tani zhgënjyes.