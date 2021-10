EBU (Rrjeti i Transmetuesve Evropian), ka publikuar sot listën zyrtare me 41 shtete që do të marrin pjesë në festivalin më të madh të muzikës, “Eurvision Song Contest” i cili do të rikthehet majin e ardhshëm.

Konkursi i 66-të, i organizuar nga Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU) dhe anëtari i tij italian Rai, do të mbahet në PalaOlimpico të Torinos më 10, 12 dhe 14 maj 2022.

Të 39 transmetuesit pjesëmarrës nga viti 2021 do të rikthehen edhe vitin e ardhshëm, me bashkimin e ARMTV dhe RTCG.

Martin Osterdahl, Mbikëqyrësi Ekzekutiv i Konkursit të Këngës në Eurovision, tha:

“Ne jemi aq të ngazëllyer sa kemi edhe një herë mbi 40 transmetues që konkurrojnë për të fituar trofeun ikonik të Eurovision në Torino majin e ardhshëm”.

“Ekipi nga Rai po punon shumë në përgatitjet për të mirëpritur të gjithë delegacionet në një vend dhe duke siguruar që Konkursi i Këngës në Eurovision do të sigurojë emocionin dhe spektaklin më të avancuar të pritur nga gati 200 milionë shikues”.

Simona Martorelli dhe Claudio Fasulo nga Rai shtuan:

“Pas 31 vitesh, Italia është krenare që pret përsëri Konkursin e Këngës në Eurovision! Si producentë ekzekutiv, ne jemi jashtëzakonisht të emocionuar për të krijuar këtë ngjarje të mahnitshme dhe për të mirëpritur delegacione nga 41 kombe në Torino”.

“Mbi të gjitha, ne besojmë fuqishëm se Konkursi i Këngës në Eurovision do të na lejojë të shfaqim dhe ndajmë bukurinë e Italisë me një audiencë globale përmes elementeve që na bashkojnë të gjithëve: muzikën dhe harmoninë”.