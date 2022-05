Sezoni u mbyll me triumfin e Real Madrid në Champions League e për skuadrat italiane të përfshira në Europë në sezonin 2021/2022 tashmë është koha për të bërë llogaritë dhe për të hartuar një bilanc të arkëtimeve të regjistruara. Shtatë emrat e mëdhenj të Serie A në Evropë këtë vit sollën në shtëpi një sasi totale prej rreth 275 milionë euro. Të ardhurat më të mëdha janë siguruar nga klubet që kanë marrë pjesë në Champions League, por në rritjen e të ardhurave totale kanë kontribuar edhe skuadrat e përfshira në Europa League dhe Conference League.

Sa i përket Champions League, italianët kanë regjistruar një hap të vogël mbrapa krahasuar me vitin e kaluar, duke fituar rreth 10 milionë euro më pak. Me Interin dhe Juventusin jashtë në fazën e 1/8, Milanin jashtë që në grupe dhe Atalantën e zbritur në Europa League (më vonë u eliminua në çerekfinale), të ardhurat totale të katër italianëve ishin 225 milionë euro. Falë rezultateve të marra dhe renditjes, Juventusi ka fituar shumën më të madhe. Për paraqitjet në fushë, bardhezinjtë grumbulluan 15.6 milionë si bonus për hyrjen në fazën e grupeve (e njëjta shifër për të gjithë pjesëmarrësit), plus 14 milionë për pesë fitoret në grup (2.8 milionë për fitore, 930 mijë euro për çdo barazim) dhe 9.6 milionë të tjera për kualifikimin në fazën e 1/8 për një total prej 39.24 milionë euro. Kësaj shifre duhet t’i shtohet më pas një çek prej rreth 31 milionë për renditjen më të mirë historike mes italianëve konkurrues, që e çon totalin e arkëtimit të bardhezinjve në rreth 70 milionë euro pa market pool të lidhur me të drejtat televizive të vendit (këtë vit rreth 40 milionë për katër klubet e Serie A të përfshira në turne).

Pas Juves në renditjen e fitimeve është vendosur Inter me 51 milionë euro të ardhura. Sa i përket paraqitjeve në fushë, zikaltrit arritën të njëjtat shpërblime si bardhezinjtë për pjesëmarrjen në grupe dhe hyrjen në fazën e 1/8 (15.6 milionë + 9.6 milionë), megjithatë duke shënuar bonuse pak më të ulëta në rezultatet në grup (9,3 milionë) dhe në pjesën e rishpërndarë nga UEFA. Në total janë 35 milionë euro, të cilave u duhen shtuar pak më pak se 16 milionë për renditjen pa market pool, nga të cilat Interi ka siguruar pjesën më të rëndësishme falë fitores së kampionatit të kaluar (rreth 14 milionë).

Sa i përket dy skuadrave të tjera të përfshira në Champions, Milani ka siguruar arkëtime europiane për një total prej rreth 47 milionë euro. Në rikthimin në Champions League, kuqezinjtë fituan në fushë vetëm 19.3 milionë, të cilave u duhen shtuar 17 milionë për renditjen historike dhe rreth 10 milionë nga market pool. Nga ana tjetër, arkëtimet e siguruara nga Atalanta janë më të tkurrura. Bergamaskët, 25.9 milionë eurove të ardhura nga Champions League i shtojnë edhe 3 milionë të tjera për pjesëmarrjen në Europa League, për një total të ardhurash rreth 29 milionë.

Të ardhurat e italianëve në Champions League mund të përcaktohen në afërsisht 185 milionë, të cilave duhet t’i shtohen edhe 40 milionët e market pool që e çon totalin e llogaritjes në afërsisht 225 milionë. Këtyre të ardhurave duhet t’i shtohen më pas të ardhurat nga Europa League dhe Conference League. Me market pool, Napoli dhe Lazio fituan nga rreth 15 milionë, ndërsa Roma mori njëzet milionë euro falë triumfit historik në Conference League. Shifra që e çojnë totalin europian të klubeve italiane në 275 milionë.