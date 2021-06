Grupi D zgjon makthe të këqija që ende nuk i përkasin të kaluarës. Pozitiviteti ndaj Covid i skocezit Gilmour, izolimi i Mount dhe Chilwell, për shkak se ishin në kontakt me shokun e tyre të ekipit te Chelsea, dhe polemikat e trajnerit kroat Dalic për faktin se grupi i skuadrës së Skocisë mund të luajë pa probleme përkundër protokollit, vetëm sa kujtojnë se makthi i një viti e gjysmë të fundit është gjithçka përveçse i kaluar përfundimisht.

Më pas, për fat të mirë, është edhe fusha e lojës me Anglinë, tashmë të kualifikuar në raundin e 1/8, që duhet të mposhtë Republikën Çeke për të qenë e sigurt për vendin e parë në grup. E thjeshtuar si sfida mes Kane dhe Schick, me të parin në gola zero dhe në titujt e gazetave më shumë për çmimet në merkato sesa për meritat sportive, dhe i dyti kryegolashënuesi i Euro 2020 në kuotën 3, së bashku me 3 sulmues të tjerë, ndeshja e Wembley duhet të sqarojë vlerën e Anglisë, e konsideruar si favorite por veçanërisht problematike në zonën e golit. Për të zgjuar sulmin, Southgate duket i gatshëm t’i japë fanellën titullare Grealish, që në ato minuta kundër skocezëve tregoi gjëra të mira. Republika Çeke kalon si e para nëse nuk humbet dhe si e dyta në rast të humbjes dhe fitores në të njëjtën kohë të Skocisë në ndeshjen tjetër. Cekët do të renditën të tretët, por të kualifikuar, vetëm nëse humbet dhe Kroacia merr tre pikët me një rezultat që e tejkalon atë në diferencën e golave.

Në Hampden Park, Kroaci-Skoci është më klasikja e ndeshjeve për jashtë ose brenda. Skuadra e Dalic ka shënuar vetëm një gol, falë një mrekullie të Perisic, ajo e Clarke është në kuotën zero në kolonën e golave të realizuar. Të dy kombëtaret janë në kuotën e një pike në klasifikim e janë të shkëputura tre distanca nga dyshja kryesuese, kështu që duhet të fitojnë e të shpresojnë. Kroacia duhet të superojë skocezët për të mbetur në garë si e treat më e mirë, por mund të lërë pas shpine Republikës Ceke, duke marrë vendin e dytë, me diferencë golash. Skocia duhet të fitojë për të arritur të paktën e terta por mund të kalojë Anglinë në vendin e dytë me diferencë golash.