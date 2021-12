Sot mbërrin në vendin tonë zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit i SHBA-së, për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike dhe i Dërguari i Posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Takimin e parë ai do ta zhvillojë me kryetarin demokrat Lulzim Basha rreth orës 11:00, për të vijuar më pas rreth orës 15:00, do të ketë një takim me ministren e Jashtme, Olta Xhaçka. Në orën 17:00, zyrtari amerikan do të zhvillojë edhe një takim me kryeministrin Edi Rama, pa praninë e mediave. Escobar mbahet si njohës i mirë i realitetit në Ballkan dhe sapo mori detyrën ai zhvilloi vizitat e tij të para në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Mal të Zi. Ardhja e diplomatit amerikan e gjen politikën e Tiranës të trazuar, sidomos kampin blu, pasi mbas shpalljes “non grata” nga SHBA të ish-kryeministrit Sali Berisha, demokratët u përfshinë në një debat të brendshëm.

Më herët ambasada amerikane në Tiranë njoftoi se vizita e Escobar në Shqipëri do të rikonfirmojë mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për demokracinë, integrimin në BE, bashkëpunim më të fortë në mbrojtje dhe mundësi për tregti e investime.