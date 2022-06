Turqia nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj kundër Suedisë dhe Finlandës në samitin e krerëve të NATO-s në Madrid. Kjo deklaratë është bërë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia ka bllokuar Suedinë dhe Finlandën për t’u bashkuar me aleancën ushtarake perëndimore, me akuzën se strehojnë armiqtë e Ankarasë, duke përfshirë anëtarë të grupit militant kurd të ndaluar.