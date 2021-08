“Jam shumë i gëzuar dhe dua të falenderoj pafundësisht nga thellësia e zemrës, me mijëra tifozë kuqezinj kudo nëpër botë që më kanë shkruar dhe telefonuar”. Nuk e ka fshehur në asnjë moment lumturinë, se do të përfaqësojë tashmë Shqipërinë, Nedim Bajrami, pas përmbysjes në CAS të vendimit të FIFA-s. “Ëndrra ime, ëndërra e familjes time, ëndërra e gjyshërve të mi u bë realitet. Unë do të përfaqësoj fanellën kuqezi dhe Kombin shqiptar”.

Në reagimin e parë të Bajramit, pas lajmit të marrë, ka pjesë edhe “një falenderim i veçantë për @fshforg që i’a doli në këtë betejë të ndërlikuar. Nga sot, përbetohem që do të jap shpirtin dhe zemrën në fushë për atë fanellë, që është krenaria e të gjithë shqiptarëve”.