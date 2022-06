Dihet që Argjentina e do Lionel Messin. Sulmuesi, megjithatë, nuk nderohet vetëm nga tifozët, por edhe nga shokët e skuadrës, trajnerët, drejtuesit, nga kushdo. Portieri i Albiceleste Emiliano Martinez konfirmon se sa i rëndësishëm është 34-vjeçari në shtetin e Amerikës së Jugut. Gjatë një premiere të dokumentarit për kombëtaren e Argjentinës, në të cilin protagonist është lojtari i PSG-së, portieri shpjegoi se çfarë ndodh kur kapiteni merr fjalën.

Portieri i Aston Villa e nisi fjalimin duke filluar nga thirrja e betejës së Messit për ekipin, para finales së Copa America 2021 kundër Brazilit: “Ai mbajti një fjalim duke thënë se do të ishte i fundit dhe se ai do të jepte gjithçka – tha argjentinasi në Prime Video. – Ishte i tipit, uau. Kur jam në dhomat e zhveshjes me Messin, uau. Më rrënqethet lëkura”. E me sa duket, fjalët e Lionel Messit në finalen e Copa America frymëzuan skuadrën. Albiceleste, në fakt, mundi Brazilin, falë golit të Angel Di Maria dhe La Pulce fitoi titullin e tij të parë me kombëtaren.

Martinez, më vonë, zbuloi se kur flet Leo, të gjithë heshtin: “E kur ai flet… Epo, kur Messi fillon të flasë, ne të gjithë heshtim. Nuk ka rëndësi kush është në dhomat e zhveshjes në atë moment, ne lojtarët, trajneri. Edhe presidenti i Argjentinës qoftë. Nëse ai flet, kushdo do të mbyllë gojën dhe thjesht do ta dëgjojë. atë”