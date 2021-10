Një ditë pas shpalljes së emergjencës për furnizimin me energji elektrike, kryeministri Edi Rama do të prezantojë sot një plan masash për këtë situatë. Këto masa, sipas kreut të qeverisë, do të mbrojnë konsumatorët dhe biznesin e vogël nga rritja e çmimeve. Në konferencën e djeshme Rama tha se kriza vjen pasi është prekur e gjithë Evropa dhe se vendi është i varur nga tregjet ndërkombëtare.

Sakaq, në një vendim të Këshillit të Ministrave theksohet se shoqëritë “KESH”, sh.a., “OST”, sh.a., dhe “OSHEE Group”, sh.a., të pezullojnë planet e investimeve, përveç investimeve të domosdoshme për ushtrimin e veprimtarisë. Sipas këtij vendimi, këto shoqëri duhet të koordinojnë ushtrimin e aktivitetit, në përputhje me udhëzimet e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, me qëllim garantimin e pandërprerë të energjisë elektrike.