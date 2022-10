Pas më shumë se gjashtë muajsh të një prej negociatave më kaotike, të profilit të lartë të biznesit më në fund ndodhi: Elon Musk, personi më i pasur në botë, është në krye të Twitter.

Musk thuhet se ka shkarkuar CEO Parag Agrawal dhe dy drejtues të tjerë të lartë, CFO Ned Segal dhe kreun e politikave ligjore, besimit dhe sigurisë Vijaya Gadde, sipas raporteve nga CNBC Washington Post dhe New York Times. Washington Post dhe Wall Street Journal kanë raportuar se marrëveshja u mbyll të enjten mbrëma.

Blerja e raportuar do të thotë se Musk do të shmangë një betejë të gjatë ligjore që do ta detyronte atë të dëshmonte në gjykatë.

Dhe Twitter nuk do të duhet të presë më në harresë si një kompani teknologjike jetime që lutet që dikush të marrë pronësinë. Ajo gjithashtu nuk do të duhet të merret me postimet publike të Musk drejtuar udhëheqjes së kompanisë. (Musk duke postuar një emoji me jashtëqitje në Agrawal mund të konsiderohet si një nga ofendimet më të mitura ekzekutive të të gjitha kohërave.) Në ditët para mbylljes së marrëveshjes, Musk ndryshoi tonin e tij për të qenë një ngacmues më miqësor – të mërkurën, ai vizitoi zyrat e Twitter-it dhe bëri xhiron me punonjësit, duke përfshirë një marifet në të cilin ai postoi në Twitter një video të tij duke mbajtur një lavaman në zyrë, me titullin “Duke hyrë në qendrën e Twitter-it – lëreni të fundoset!” dhe ndryshoi bio-n e tij në Twitter, që tashmë lexon “Chief Twit” (Shefi i Twitterit).

Por nëse mendoni se saga Musk-Twitter ka mbaruar, gaboheni rëndë. Drama e vërtetë nuk ka ardhur ende.

Deri relativisht kohët e fundit, interesat kryesore të biznesit të Musk ishin në ndërtimin e makinave elektrike, raketave dhe tuneleve nëntokësore. Tani, atij do t’i duhet të kuptojë një sfidë të re, shumë të ndryshme biznesi: si të drejtojë në mënyrë efektive një platformë të mediave sociale që përdoret nga afro 400 milionë njerëz – duke përfshirë liderë botërorë me shumë ndikim, gazetarë dhe figura të tjera publike – dhe të merret me çështjet politike, çështjet e moderimit të të folurit që vijnë me këtë. Musk gjithashtu duhet të gjejë një model më të mirë biznesi për kompaninë. Twitter kurrë nuk ka fituar aq shumë para sa konkurrentët e tij të mediave sociale si Facebook dhe YouTube, dhe së bashku me kompanitë e tjera të mëdha të teknologjisë, ajo ka parë gjithashtu një rënie të madhe në vlerën e aksioneve të saj vitin e kaluar. Sipas një raporti të fundit në Reuters, përdoruesit më aktivë dhe fitimprurës të shërbimit janë larguar me shumicë që nga pandemia.

Deri më tani, Musk ka hedhur shumë ide, shpesh në formën e postimeve në Twitter, se si ai planifikon të kthejë Twitter-in. Këtu janë disa nga më të rëndësishmet.

Twitter një platformë e “fjalës së lirë”. Çfarëdo që të thotë kjo…

Mesazhi më i qëndrueshëm i Musk përse ai dëshiron të blejë Twitter është se ai dëshiron që ai të jetë një shesh i hapur dixhital i ideve të qytetit, pa ndërhyrje. Ai ka thënë se do të lejojë këdo që të thotë gjithçka që dëshiron në platformë, për sa kohë që është e ligjshme.

“Unë mendoj se është thelbësore të kesh fjalë të lirë dhe të jesh në gjendje të komunikosh lirshëm,” tha Musk në një takim të punonjësve në Twitter në qershor, të cilit Vox i mori një regjistrim.

Por nuk është e qartë saktësisht se si Musk planifikon të zbatojë premtimin e tij për lirinë e fjalës, apo çfarë do të thotë ai me të.

Përhapja e kohëve të fundit e platformave me temë “fjala e lirë” si Parler, Truth Social dhe Gettr kanë treguar se nëse lejoni dikë të thotë çfarë të dojë në një aplikacion të mediave sociale, ka një shans të mirë që aplikacioni të mbushet plot urrejtje, toksicitet. Kjo është arsyeja pse edhe këto platforma relativisht më të dobëta kanë disa politika bazë të moderimit të përmbajtjes.

Ka shumë gjëra krejtësisht të ligjshme që mund të thuash që nuk janë të këndshme: fyerje racore, përmbajtje grafike të dhunshme, ngacmim, postë të padëshiruar (më shumë për këtë më vonë). Ky lloj i përmbajtjes është përgjithësisht i keq për biznesin sepse shumica e përdoruesve – dhe reklamuesve – nuk duan të jenë rreth tij.

Musk e di këtë. Kjo është arsyeja pse ai ka thënë, në mënyrë paradoksale, se do të përdorë algoritme për të promovuar dhe ulur përmbajtjen, duke argumentuar për “lirinë e fjalës”, por jo “lirinë e arritjes”.

“Mendoj se njerëzit duhet të lejohen të thonë gjëra mjaft të egra që janë brenda kufijve të ligjit, por më pas kjo nuk përforcohet, nuk ka, e dini, një shpërndarje të madhe nga appi”, tha Musk në qershor tek një takim me stafin në Twitter.

Por Musk nuk shpjegoi se si do të vendosë se çfarë lloj përmbajtjeje do të arrijë dhe çfarë jo, dhe se si do të jetë ndryshe nga ajo që bën aktualisht Twitter. Twitter ka luftuar prej kohësh me përmbajtje të dëmshme (si çdo platformë tjetër e madhe e mediave sociale) – duke përfshirë një bojkot të reklamuesve në vitin 2020 – dhe vitet e fundit ka zgjeruar politikat e tij kundër gjuhës së urrejtjes, ngacmimit dhe përmbajtjes së dhunshme.

Të enjten, Musk dukej se u përpoq të adresonte shqetësimet në lidhje me qasjen e tij të thjeshtë ndaj moderimit të përmbajtjes duke postuar një memo publike për reklamuesit. (përktheu lapsi.al) Ai shkroi se Twitter “nuk mund të bëhet një peizazh ferri i lirë për të gjithë, ku çdo gjë mund të thuhet pa pasoja!” dhe shtoi se ai dëshiron që Twitter të jetë një vend “ku mund të zgjidhni përvojën tuaj të dëshiruar sipas preferencave tuaja, ashtu siç mund të zgjidhni, për shembull, të shihni filma ose të luani video lojëra duke filluar nga të gjitha moshat deri tek të rriturit.”

Sidoqoftë, është e paqartë se si funksionon kjo strategji e aventurës zgjedhni vetë me vizionin gjithëpërfshirës të Musk për një “shesh të përbashkët dixhital të qytetit”, ku njerëzit po debatojnë një gamë të gjerë besimesh të gjitha në të njëjtin vend. Ekuilibri midis lejimit të fjalës së lirë dhe bërjes së një platforme të mediave sociale një vend mikpritës është i vështirë dhe Musk ka shumë detaje këtu që do t’i duhet të kuptojë.

Kthejeni Trumpin

Musk ka thënë se do të rikthente llogarinë e ish-presidentit Donald Trump në Twitter, e cila u ndalua për postimet e tij në Twitter në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021, në Kapitol.

“Mendoj se ky ishte një gabim sepse tjetërsoi një pjesë të madhe të vendit dhe përfundimisht nuk rezultoi që Donald Trump të mos kishte zë”, tha Musk për Financial Times në maj. “Ndalimi i Trump nga Twitter nuk i dha fund zërit të Trump. Do ta përforcojë atë mes të djathtëve, dhe kjo është arsyeja pse është moralisht e gabuar dhe absolutisht budallaqe.”

Komentet e Musk për rikthimin e Trump, së bashku me mantrën e tij të fjalës së lirë, e kanë bërë atë popullor me konservatorët që janë ndjerë prej kohësh të censuruar nga Twitter dhe kompani të tjera të mediave sociale, pavarësisht faktit se nuk ka pasur prova të prekshme të njëanshmërisë sistematike anti-konservatore, dhe influencuesit konservatorë vazhdojnë të kenë ndjekje masive në platforma si Twitter.

Ndërsa shumë konservatorë do të brohorisnin kthimin e Trump në Twitter, kjo do të nxiste njëkohësisht rezistencë të madhe nga njerëzit, shumë prej tyre liberalë, të cilët argumentojnë se postimet e tij në Twitter paraqesin një kërcënim për një demokraci paqësore. Ne do të shohim se si Elon është i përgatitur për të trajtuar atë goditje nëse ai e rivendos ish-presidentin.

Hiqni qafe robotët

Musk ka premtuar të rregullojë çështjen e “boteve” të Twitter – që do të thotë mbizotërimi i llogarive që postojnë përmbajtje të padëshiruar ose joautentike si skemat e kriptove të pasurimit të shpejtë dhe mashtrimet.

Bot-et janë një çështje kryesore e njohur në Twitter, megjithëse kompania ka pohuar se ato përfaqësojnë më pak se 5 përqind të të gjitha llogarive. Musk ka thënë se mendon se ky numër është shumë më i lartë, rreth 20 për qind ose më shumë, dhe e përdori atë si bazën e tij ligjore për fillimin e tërheqjes nga marrëveshja.

Hulumtimet e jashtme kanë treguar se ndërsa prevalenca e robotëve në Twitter mund të jetë nën 5 përqind, shtrirja e këtyre robotëve në biseda në përgjithësi mund të jetë e madhe, deri në 20 përqind.

Ndryshe nga rivendosja e Trump, heqja qafe e robotëve është ndoshta edhe një nga planet më pak kontroverse të Elon-it, sepse është e vështirë të gjesh njerëz që i duan robotët (ose të paktën ata me qëllim të keq/të padëshiruar).

“Dua të them, sinqerisht një prioritet kryesor që do të kisha është eliminimi i boteve dhe mashtruesve dhe ushtrive të tyre që janë në Twitter”, tha Musk në një konferencë TED në prill. “Unë mendoj se këto ndikojnë… e bëjnë produktin shumë më keq. Nëse do të kisha një dogecoin për çdo mashtrim të kriptove që shihja, do të kisha njëqind miliardë dogecoin.”

Ironikisht, edhe pse Musk tha se një nga arsyet që ai po blinte Twitter ishte për të hequr qafe robotët, ai e bëri ekzistencën e robotëve bazë për rastin e tij në përpjekje për të dalë nga marrëveshja me Twitter, duke argumentuar se kompania nuk bëri të ditur shtrirjen e plotë të çështjes.

Ju pëlqen apo jo, robotët tani janë krejtësisht problemi i Elon-it për t’u zgjidhur.

Bëni Twitter një “superapp” të quajtur X

Musk kishte thënë se ai dëshiron të përmbushë potencialin e Twitter duke e bërë atë shumë më tepër se një aplikacion të mediave sociale: duke e kthyer atë në një “superapp”. Superaplikacioni origjinal është WeChat i Kinës, të cilin njerëzit e përdorin për të bërë gjithçka, nga pagesa e faturave e deri te porositja e ushqimeve për të marrë mesazhe me miqtë e tyre.

“Ju në thelb jetoni në WeChat në Kinë sepse është kaq i dobishëm dhe kaq i dobishëm për jetën tuaj të përditshme. Dhe unë mendoj se nëse mund ta arrijmë këtë, ose edhe afër kësaj me Twitter, do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm, “tha Musk duke folur në një seancë pyetje-përgjigje me punonjësit e Twitter në qershor.

Ky është një nga planet më ambicioze të Musk dhe gjëja më e afërt që ai ka me një strategji reale biznesi. Aktualisht, 90 për qind e të ardhurave të Twitter realizohen përmes reklamave. Musk tha se do të dëshironte ta bënte Twitter-in më pak të varur nga reklamat dhe të fitonte më shumë para nga abonimet (gjë që Twitter tashmë e bën), dhe potencialisht, duke fituar para përmes këtyre transaksioneve me superapp.

Musk do të ketë konkurrencë: Evan Spiegel i Snap dhe Uber gjithashtu kanë ndjekur idenë e superapp.

Mund të jetë gjithashtu shumë më e vështirë të ndërtohet një superaplikacion i vërtetë në SHBA sesa në Kinë, ku nuk ka aq shumë kontrolle antitrust që ndalojnë platformat kryesore të komunikimit të krijojnë monopole ndër-industriale.

Nëse Musk do të arrijë ndonjë nga këto qëllime, ai do të ketë nevojë për njerëz të zgjuar në Twitter për ta ndihmuar. Me një staf tashmë të demoralizuar dhe planin e tij të raportuar për të shkurtuar 75 për qind të bazës së punonjësve, kjo do të jetë e vështirë.

Në diskutimet me disa punonjës aktualë dhe të tvjetër të Twitter, stafi përshkroi një klimë kaosi dhe pasigurie. Disa punonjës qarkulluan një peticion të martën duke protestuar ndaj planeve të Musk për të shkurtuar 75 për qind të fuqisë punëtore të Twitter-it dhe “për të mos i trajtuar si pengje të thjeshtë në një lojë të luajtur nga miliarderët”.

Një punonjës aktual, i cili kërkoi të mos përmendet nga frika e pasojave nga të folurit me shtypin, tha se të gjithë ata që njohin në kompani ose “janë ose planifikojnë të largohen”.

Shumë burime e panë të pamundur që Musk të mund ta mbante Twitter në funksionim me llojet e reduktimeve drastike të stafit që ai raportohet se ka planifikuar.

“Nuk janë vetëm operacionet që do të goditen. Duhen shumë njerëz dhe pjesë lëvizëse për të përmbushur pajtueshmërinë bazë rregullatore dhe ligjore në pjesë të ndryshme të botës. Si planifikon [Musk] të vazhdojë ta bëjë këtë?” tha Sarah T. Roberts, një ish-kërkuese në Twitter, e cila u largua nga kompania kohët e fundit dhe tani është profesoreshë e studimeve të informacionit në UCLA.

Një inxhinier në Twitter, Manu Cornet, ka postuar karikatura në blogun e tij që pasqyrojnë gjendjen aktuale në Twitter.

Në një skicë, Cornet vizatoi pasagjerë të ulur në një avion të markës Twitter, të strukur dhe të shtrënguar për përplasje.

Nëse ka një gjë që dimë deri tani në ndjekjen e marrëveshjes Elon-Twitter, është se ajo që Musk thotë se do të bëjë mund të jetë shumë e ndryshme nga ajo që ai në të vërtetë përfundon duke bërë. Por në muajt e ardhshëm, punonjësit e Twitter dhe përdoruesit e Twitter duhet të përgatiten për kohë të trazuara.

VOX, përshtati në shqip