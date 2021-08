Eliza Dushku është bërë nënë për herë të dytë.

Artistja me prejardhje nga Korça njoftoi përmes Instagramit se ajo dhe bashkëshorti i saj, CEO i ‘Intercontinental Real Estate Corporation’, Peter Palandjian mirëpritën në jetë një djalë.

Duke publikuar disa fotografi të realizuara me fotografin Fadil Berisha gjatë shtatzënisë, Eliza shkroi në mbishkrimin e tyre me gëzim për ardhjen në jetë të djalit, të cilin e pagëzuan me emri Bodan.

“Duke mirëpritur djalin tonë të bukur, “Bodan”, kjo javë ka qenë një udhëtim në vetvete. Mirënjohje dhe gëzim! Këta djem i japin jetës horizonte të reja. Bourne & Bodie: Vëllezërit #Boston. Faleminderit të gjithë atyre që na mbështesin dhe na duan ~ Ah, këtu duhet të jemi. Fadil Berisha, fotografitë tuaja janë gjithmonë më të preferuarat e mia – ne të duam, Axha Fadil (i njohur fotografi më i madh në botë”, shkroi Eliza në mbishkrimin e këtyre fotografive.