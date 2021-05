Elisa Spiropali ka mohuar akuzat për manipulim të procesit zgjedhor të 25 prillit. E ftuar në emisionin “Zone e Lire”, ajo është pyetur nga Çani edhe për punësimet në adiministratë para zgjedhjeve dhe shpërndarjen e disa miliona eurove për familjet e prekura nga tërmeti. Por Spiropali ka mohuar gjithçka duke thënë gjithashtu se Edi Rama i ha për mëngjes partitë opozitare, që sipas saj janë të pafuqishme për të ardhur në pushtet. Më poshtë pjesënga biseda.

Spiropali: S’ka lidhje me administratën fare. O e kishte Sali Berisha në rresht administratën, i kishte të gjithë të rreshtuar. Nuk ia doli në 2013. Nuk fitohet kjo punë me administratë. Edi Rama ka bërë një fushatë të jashtëzakonshme me një strategji gjeniale organizimi se ne nuk jemi delirant të mos pranojmë faktet si bëjnë ata. Ne kemi punuar për këtë fitore, nuk ka forcë politike në territorin e Republikës së Shqipërisë si PS. Pranojeni, Edi Rama i ka mundur të gjithë.

Curi: Janë transferuar 40 milionë euro nga buxheti i shtetit në llogaritë e qindra mijërave votuesve për rindërtimin… Të gjitha këto, pastaj vaksinat…

Spiropali: Jep një emër

Curi: Vetëm emër s’jap unë se e zhysni, e varrosni pastaj.

Spiropali: Pse nuk e pranoni që Rama i ha për mëngjes këta? Unë Elisa Spiropali nuk kam blerë asnjë votë në territorin shqiptar. Nuk ia blen dot njerëzve dinjitetin