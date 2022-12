Elhaida Dani konfirmon lidhjen me balerinin e saj në Dancing With The Stars, Ledian Agalliu 24 Dec 2022

Këngëtarja Elhaida Dani është sivjet një prej konkurrenteve më të forta të spektaklit Dancing With The Stars. Ajo ka rrugëtuar në këtë aventurë me balerinin Ledian Agalliu ,me të cilin ka kohë që në disa prej mediave të shkruara në Shqipëri përflitet se ka një afrimitet të shtuar. E kjo duket se konfirmua në mbrëmjen gjysmëfinale të spektaklit, ku dyshja edhe zhvilluan puthjen e parë publike si çift para kamerave të transmetimit direkt. Mesa duket, spektakli i vallëzimit ka bërë bashkë këngëtaren shkodrane dhe balerinin e Top Channel jo vetëm në pistën e vallëzimit, por edhe drejt një rrugëtimi të ri jetësor. Ndërkohë, mediumi Kryefjala kishte raportuar javë më parë se balerini Ledian Agalliu i kishte dhënë fund lidhjes së tij të mëparshme, pak pas fillimit të Dancing With The Stars.