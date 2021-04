Kryeministri Edi Rama vijon të lëshojë akuza ndaj opozitës në lidhje me mënyrën e organizimit të fushatës së tyre, për çështjen e shkeljeve të rregullave antiCovid. Me anë të një postimi në Facebook, kryeministri Edi Rama e ka quajtur zgjedhje mes infektimit dhe vaksinimit, vendimin e shqiptarëve mbi partinë që do votojnë më 25 Prill.

Teksa ka postuar një foto krahasuese nga takimet e kryedemokratit Lulzim Basha dhe vaksinimi në Koplik, Rama shkruan se duhet zgjedhur mes shëndetit dhe pushtetit të Saliut, Ilirit, Monës dhe Lulit, rindërtimit dhe rrëshqitjes si dhe forcimit të shtetit dhe rikthimin të paligjshmërisë. Kreu i qeverisë iu bën thirrje që qytetarëve që të zgjedhin si duhet më 25 prilli, duke renditur disa pika që sipas tij bëjnë ndryshimin mes mazhorancës dhe opozitës.