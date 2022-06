Ai thotë se i vjen keq për Bashkimin Evropian, jo se është i zhgënjyer. Megjithatë, dje në Bruksel, kryeministri shqiptar, socialisti Edi Rama, e kishte të vështirë të fshihte zhgënjimin dhe nervozizmin për një ngërç në procesin e anëtarësimit në BE që prek vendin e tij dhe Maqedoninë e Veriut . “Ishte një ditë e keqe për Unionin,” tha ai gjatë një interviste telefonike me Corriere della Sera .

Intervista:

Ditë e keqe pse?

“Sepse nuk ishte e mundur të lironim Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pengje vetëm të një vendi të BE-së, Bullgarisë, e cila është edhe anëtare e NATO-s njësoj si ne. E gjithë kjo përballë 26 shteteve të tjera anëtare që duken të pafuqishme dhe me një luftë te porta”.

Pse jeni peng i Bullgarisë?

Thjesht për çështjet e tyre të brendshme politike, asgjë më shumë”.

A prisnit një hap përpara për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut?

“BE nuk i ka mbajtur premtimet. Dhe nuk e them unë, të njëjtët drejtues të komunitetit e pranojnë që ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë, por pavarësisht kësaj jemi ende të vendosur”.

Ju diskutuat me presidentin francez Macron, me atë të Këshillit Evropian Michel dhe me Komisionin von der Leyen, çfarë i thatë njëri-tjetrit?

“Ne diskutuam se si të dilnim nga kjo situatë dhe u thashë se mbështesim idenë e një komuniteti të ri evropian.

A duhet hequr unanimiteti nga vendimet e BE-së?

“Unë në të vërtetë mendoj kështu, 100%. Jam i vetëdijshëm se kjo është një çështje e ndjeshme për vendet anëtare, e cila ka historinë dhe rëndësinë e saj. Por ka ardhur koha për ta hequr atë”.

Keni folur për këtë me kryeministrin italian Mario Draghi?

“Sigurisht. Diskutuam këtë situatë, urgjencën e gjetjes së një zgjidhjeje. Diskutuam edhe ndikimin rus në Ballkan”.

A rrezikohet Ballkani nga infiltrimi nga Rusia dhe Kina me këtë ngërç?

“Nuk ka dyshim që zona përfaqëson një pikë të dobët të kontinentit për sa i përket rrezikut të depërtimit nga subjektet e tjera. Nëse shikojmë Rusinë, është e qartë se ajo ka mënyrat dhe kanalet e veta që e bëjnë Ballkanin të pambrojtur: kjo është arsyeja pse ne dhe shtetet e tjera të zonës po punojmë për Ballkanin e Hapur që pret të anëtarësohet në BE”.

Putini do të jetë i lumtur me këtë ngërç…

“Putini mund të mos jetë në gjendje të mirë shëndetësore, por Bashkimi Evropian nuk është më mirë”.

Pra, si kujdeset BE për veten?

“Nuk mund të them asgjë për këtë: ne nuk jemi ende brenda Unionit dhe nuk na takon neve të ofrojmë kujdesje. Por nevoja për të nisur një reformë të thellë të BE-së është shfaqur qartë mes liderëve të BE-së, diçka që ata e kanë thënë prej vitesh”.

A e mbështesni idenë e një BE me dy standarde?

“Unë mendoj se çdo gjë e re në BE është më e mirë se kjo situatë, por kjo status quo është e papranueshme.”

A e lë në hije fatin tuaj dhënia e statusit të vendit kandidat Ukrainës?

“Aspak. Janë dy skedarë të veçantë. Ukraina meriton të jetë një kandidate për anëtare të BE-së, edhe nëse statusi i vendit kandidat nuk sjell shumë më tepër, siç e dëshmon edhe historia e Shqipërisë”.

A duan ende shqiptarët të anëtarësohen në BE?

“Nuk mund të jap përqindje, por qëndrimi i shqiptarëve ndaj Europës nuk ka ndryshuar: duan të jenë anëtarë dhe protagonistë aktivë të BE-së”.

Kur mendoni realisht se Shqipëria do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian?

“Sinqerisht? E pamundur të thuhet. Të parashikosh lëvizjet e BE-së është si të parashikosh fatkeqësi të mëdha natyrore”.