Këngëtari Ed Sheeran ka publikuar së fundmi këngën “Visiting Hours”, e para nga album i ri i “Equals”, i cili publikohet zyrtarisht më 29 Tetor.

Përmes rrjetit të tij social,Instagram, ai ka zbuluar se kënga i kushtohet mikut dhe mentorit të tij të ndjerë, Michael Gudinski. Gjithashtu ai u shpreh se u frymëzua për albumin nga përvojat e tij të fundit të jetës, duke filluar me martesën, lindjen e një fëmije.Albumi do të ketë 14 këngë, dhe kënga e dytë do të publikohet më 10 shtator.