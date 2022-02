Rreth 1 vit nga nisja e fushatës të vaksinimit në Shqipëri 40,7% e popullatës janë të vaksinuar me dy doza, ndërsa 3% e tyre kanë marrë vetëm 1 dozë sipas të dhënave të Our World Data. Shqipëria vijon të mbetet larg niveleve të Bashkimit Europian, ku 72% e popullsisë europiane ka marrë dy doza vaksine. Në raport me rajonin vendi pozicionohet para Maqedonisë të Veriut me 40% të popullatës të vaksinuar me dy doza dhe pas Malit të Zi që ka 44%, Kosovës me 45% të popullatës të vaksinuar Serbia me 47% dhe Greqia 71%. Bosnjë-Hercegovina ka numrin më të ulët të numrit personave të vaksinuar me dy doza në nivelin 26% të popullatës. Fushata e vaksinimit “Shqipëria Buzëqesh” nisi më 11 janar 2021, ndërsa në Kosovë nisi zbatimin në fund të muajit mars 2021. Në total në vend sipas të dhënave të Ministrisë të Shëndetësisë janë kryer 2,6 mln vaksina, ku 213,6 mijë janë doza të treta.

Deri në pranverën e këtij viti Ministria e Shëndetësisë parashikon të sigurojë rreth 5 mln doza vaksina përmes mekanizmit Covax për të vazhduar aplikimin e dozës së tretë dhe doza dhe për fëmijët nën 18 vjeç sipas rekomandimeve të OBSH dhe ICD. Nga të dhënat e Our World Data, 54% e popullsisë botërore ka marrë dy doza të një vaksine kundër Covid-19. 10,3 mld doza janë administruar në mbarë botën dhe 26,1 mln tani administrohen çdo ditë. Vetëm 10,6% e njerëzve në vendet me të ardhura të ulëta kanë marrë të paktën një dozë. Për vaksinimin e popullatës në 4 mujorin e parë të 2021 u shpenzuan rreth 14 mln USD sipas të dhënave të Ministrisë të Shëndetësisë. Për periudhën janar-prill sipas raportit të monitorimit financiar të Ministrisë të Shëndetësisë janë vaksinuar 499,308 persona dhe shpenzimet faktike për këtë periudhë llogariten në vlerën e 1,407,762,000 lekëve. Kostoja për njësi për çdo të vaksinuar llogaritet rreth 2,800 lekë.

Ndërsa për periudhën janar-gusht 2021 për vaksinimin e popullatës u shpenzuan rreth 27 mln USD, sipas të dhënave të Ministrisë të Shëndetësisë. Për periudhën janar-gusht sipas raportit të monitorimit financiar të Ministrisë të Shëndetësisë u vaksinuan 817,602 persona dhe shpenzimet faktike për këtë periudhë llogariten në vlerën e lekëve 2,793,811,000 lekëve . Gjatë periudhës janar-gusht 2021 janë vaksinuar me 2 doza 625,773 persona dhe me një dozë 817,602 persona.

Për menaxhimin e vijueshëm të pandemisë nga Coivid-19 qeveria miratoi në dhjetor të vitit të kaluar marrëveshjen për marrjen hua të 60 mln euro hua nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Europës. Nëpërmjet kredisë do të financohej blerja e vaksinave duke përfshirë edhe koston e transportit dhe magazinimit të tyre, punësimi shtesë i mjekëve, infermierëve. Për trajtimin me bonus për Covid-19 të mjekëve, infermierëve dhe personelit jo-mjekësor për periudhën janar-gusht janë shpenzuar 100 mln lekë sipas të dhënave të Ministrisë të Shëndetësisë. Dhënia e bonusit të mjekëve në vlerën e 1,000 eurove do të vijojë të shpërndahet deri në fund të pandemisë./MONITOR

https://www.monitor.al/ecuria-e-vaksinimit-41-e-popullates-ka-marre-dy-doza-shqiperia-pas-kosoves-dhe-malit-te-zi/