Kylian Mbappe mposhti në minutën e 94 Real Madrid, që duhet, ose mund, të jetë skuadra e tij sezonin e ardhshëm. Sulmuesi francez, megjithatë, nuk dëshiron të dëgjojë për të ardhmen. “Bëhen shumë pyetje tani, Reali është një klub i madh, por unë jam i PSG-së. Do jap gjithcka dhe e kam treguar edhe në këtë ndeshje dhe do ta bëj edhe në kthim”, tha ai për Canal +.

“Ne donim të ishim gati për këtë mbrëmje, një ndeshje që të gjithë duan ta luajnë. Duhej të sulmonim menjëherë, pa u përfshirë nga euforia, por donim të fitonim. Jemi të kënaqur me avantazhin e lehtë, tani duhet të përgatitemi edhe për kampionatin dhe jemi të lumtur të bëjmë një ndeshje të mirë më 9 mars”, shtoi ai.

Për golin: “Isha i sigurt. Ishin dy lojtarë kundër meje, kishte hapësirë, mbrojtësi u kthye dhe unë gjeta hapësirë në mes. Më pas e vendosa topin nën këmbët e Courtois”. A do të luani për të fituar në kthim? “Ne duhet të luajmë për të fituar dhe PSG nuk është i denjë të luajë për asgjë tjetër përveç fitores. Konteksti do të jetë ndryshe, ne do të përpiqemi të bëjmë një paraqitje të mirë”.