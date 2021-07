Kampion në fuqi i botës, por i eliminuar në raundin e 1/8 në Kampionatin Europian. Dy turnetë e fundit të mëdhenj për Didier Deschamps kanë qenë si ‘malet ruse’. Në Rusi, Franca u paraqit me një ekip të ri por konkurrues dhe më pas, edhe falë shpërthimit të Mbappè dhe turneut të shkëlqyer të Griezmann, ata fituan. Në Euro 2020, Bleus arritën si favoritë të mëdhenj, sepse edhe Benzema ishte kthyer dhe Deschamps kishte … dy skuadra, të dyja të afta të bënin shumë mirë. Por në fund, Zvicra e theu magjinë, duke vënë në dilemë edhe pozicionin e teknikut. Dilemës nëse është koha për të mbyllur një cikël që e çoi Francën edhe afër titullit kontinental në 2016, Presidenti i federatës Le Graet mbetet i padeshifrueshëm…

Deklaratat e numrit një të FFF në Telefoot nuk lënë siguri për hapat e ardhshëm. Eliminimi kishte sugjeruar një lamtumirë të Deschamps, duke u pasuar nga ardhja e Zidane, por gjithçka është ende në proces. “Ne do të takohemi javën tjetër, gjithmonë le të kalojnë 10 ditë nga përfundimi i kompeticionit. Do të takohemi në zyrën time në Guingamp dhe do ta kalojmë ditën së bashku”. Ditë në të cilën Le Graet do të hetojë qëllimet e teknikut, por gjithashtu do të thotë fjalën e tij për atë që ai e përcakton troç, një dështim. “E gjithë bota duhet të mendojë si për atë që shkoi mirë dhe për atë që shkoi keq. Ne do ta kalojmë ditën duke biseduar, ai është një mik, një njeri që ka qenë gjithmonë besnik. Ky është dështimi i tij i parë, ai është një mik që nuk më ka zhgënjyer kurrë”.

Fjalë ngushëlluese, por nuk është e sigurt që Deschamps do të dalë përsëri si trajner i Kombëtares nga takimi. “Nëse ai do të vazhdojë të jetë trajner i Francës? Unë nuk mund ta them këtë, do të flas me të dhe do të përpiqemi të ndryshojmë atë që nuk funksionoi. Duhet të kujtojmë se kemi ardhur nga një grup shumë i vështirë. I nxehti ishte një element i rëndësishëm dhe pavarësisht gjithçkaje ne kaluam si të parët. Në ndeshjen e fundit ne gabuam dhjetë minuta dhe në fund kaluan ata dhe jo ne. Por nuk ka nevojë të kujtojmë se çfarë ndodhi përsëri”. Por mbase Le Graet do tia kujtojë Deschamps dhe mbase do të merren vendime të papritura…