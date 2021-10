Në dy ditët në vazhdim në disa zona në Tiranë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. OSHEE përmes një njoftimi bën me dije se nesër do të kryhen punime për mirëmbajtjen e rrjetit energjitik.

22 tetor

09:30-13:30 Pjesërisht: Ferraj, Brarë, Tujan, Tufinë.

09:00-15:00 Pjesërisht: Kashar Kodër Haskolie, Kus, rruga “Teki Selenica”, rruga “Myslym Keta”.

10:00-15:30 Pjesërisht: Baldushk, Mustafa koc, Fushas, Vrap, Parret, Daias, Gurrë e vogel , Gurrë.

23 tetor

13:00-17:00 Pjesërisht: Zona e rrugës dytësore nga mbikalimi Rinas deri tek Dogana e Tiranës.