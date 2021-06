Aktori Dwayne Johnson së fundmi ka shprehur dëshirën që t’i futet politikës.

Në një intervistë për “PEOPLE” , Dwayne rrëfeu se ai nuk është i sigurt nëse do të ketë durimin të merret me politikë dhe politikanë.”Unë e dua në thelb vendin tonë dhe i jam mirënjohës pafundësisht për mundësitë që kam pasur këtu, pasi si një fëmijë gjysmë i zi, gjysmë-samoan isha në gjendje të punoja dhe të më hapeshin vetë dyert. Në shumë mënyra, unë i jam borxhli vendit tonë të madh.Por kur 46% e amerikanëve thonë se janë pro që unë të bëhem president, kjo më detyron të qëndroj me përulësi dhe me respekt, të dëgjoj dhe të mësoj”,u shpreh aktori. Aktualisht ai po merret me kompaninë e tij të prodhimit “Seven Bucks”, linjën e tequila “Teremana”, markën e pijeve energjike “Zoa” dhe partneritetin “Under Armour”.