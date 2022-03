Duart dhe këmbë të reja për Bebe Vion. “Nuk do të kisha mundur ta bëja këtë pa evolucionin e pabesueshëm teknologjik të viteve të fundit. E kushedi sa më shumë do të përmirësojë jetën tonë në të ardhmen…”, shkruan atletja paraolimpike, e cila falë protezave të reja nga Ottobock, kompania partnere zyrtare e Lojërave Paraolimpike, mund të zgjerojë gamën e lëvizjeve në jetën e përditshme, jo vetëm në sport. “Së bashku do të mbështesim projektet e art4sport, shoqatës jofitimprurëse që themeluam në 2009 – njoftoi flamurmbajtësja e Tokios 2021 në profilet e saj sociale – Në këtë mënyrë ne ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë që kanë pasur amputim duke i futur ata në botën e sportit. Kemi ide të shkëlqyera për të realizuar dhe mezi pres të nisim këtë rrugëtim së bashku!”.