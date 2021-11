Barcelona është në një pikë të mundshme zhvillimi për të sjellë Xavi Hernandez në krye të skuadrës, pas shkarkimit të Ronald Koeman javën e kaluar. Sot – raportojnë gazetat spanjolle – do të jetë vetë ish-mesfushori Blaugrana që do të takojë Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, president i Al Sadd, për të negociuar largimin e tij nga klubi katariot. “Mezi pres të shkoj në shtëpi, por është çështje respekti. Unë kam një kontratë dhe të dy klubet duhet të bien dakord”, tha Xavi Hernandez pas 3-3 mes Al Sadd dhe Al Duhail. Prandaj, tekniku shpreson se marrëveshja do të jetë vetëm “çështje orësh, ndoshta ditësh”.

Spanjolli është trajner i klubit nga Katari që nga viti 2019 dhe ka ende një kontratë dyvjeçare. “Të dy klubet janë në bisedime”, kujtoi ai. “Jam shumë i emocionuar që do të kthehem në shtëpi dhe aq më tepër që do të jem trajner i Barcelonës, që ka shumë përgjegjësi, jam shumë i motivuar”. Xavi shpjegoi se ka një “klauzolë të vogël lirimi” në kontratën e tij me Al Sadd, e cila do të vendoset në rreth pesë milionë euro. “Unë jam shumë pozitiv, ja si jam, kam qenë shumë i qartë për atë që dua”, shtoi ai. Barcelona dërgoi dje zëvendëspresidentin Rafa Yuste dhe drejtorin sportiv Mateu Alemany në Doha për bisedime, por presidenti i klubit Joan Laporta nuk ishte me ta. Alemany dhe Yuste ndoqën ndeshjen e Al Sadd kundër Al Duhail nga tribuna.

Drejtori ekzekutiv i Al Sadd, Turki Al-Ali shkroi në një deklaratë të djeshme: “Ne mirëpresim vizitën e delegacionit të Barcelonës, e vlerësojmë dhe e respektojmë atë. Qëndrimi i klubit është i qartë që në fillim: ne jemi të përkushtuar të mbajmë trajnerin tonë Xavi dhe ne nuk mund ta lëmë të largohet në këtë moment delikat të sezonit”. Xavi u pa duke përshëndetur lojtarët e tij një nga një në tunel pas fishkëllimës së fundit. Trajneri i ekipit B të Barcelonës, Sergi Barjuan, pritet të qëndrojë në detyrë për ndeshjen e së shtunës në La Liga në Celta Vigo, me Xavi që ka të ngjarë të marrë drejtimin gjatë pushimit për ekipin kombëtar.