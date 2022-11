Artisti portorikan Bad Bunny është artisti më i nominuar për American Music Awards 2022, me gjithsej tetë nominime, mes tyre edhe për çmimin kryesor ‘Artisti i vitit’.

Beyonce, Drake dhe Taylor Swift fituan secili nga gjashtë nominime, ndërsa Adele, Harry Styles dhe The Weeknd me nga pesë nominime.

American Music Awards do të transmetohet të dielën, më 20 nëntor në orën 2 të mëngjesit (sipas orës tonë lokale).

Një nominim në këtë ngjarje të madhe të ndarjes së çmimeve e ka fituar edhe artistja shqiptare me renome botërore, Dua Lipa.

Ajo garon për të fituar çmimin “Bashkëpunimi më i mirë i vitit”, në sajë të bashkëpunimit “Cold Heart” me legjendën e muzikës Elton John.

Kjo është lista e plotë e nominimeve për American Music Awards 2022:

Artisti i vitit

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Artisti i ri më i mirë i vitit

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Bashkëpunimi më i mirë i vitit

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, “We Don’t

Talk About Bruno”

Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow. “Industry Baby”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artisti më i mirë i zhanrit pop

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artistja më e mirë e zhanrit pop

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Duo/grupi më i mirë i zhanrit pop

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Albumi më i mirë i zhanrit pop

Adele, “30”

Bad Bunny, “Un Verano Sin Ti”

Beyoncé, “Renaissance”

Harry Styles, “Harry’s House”

Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)”

The Weeknd, “Dawn FM”

Artisti më i mirë i zhanrit country

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artistja më e mirë e zhanrit country

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Albumi më i mirë i zhanrit hip-hop

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Artistja më e mirë e zhanrit hip-hop

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Albumi më i mirë i zhanrit R&B

Brent Faiyaz

Chris Brown

GIVĒON

Lucky Daye

The Weeknd

Artistja më e mirë e zhanrit R&B

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Artisti më i mirë latin

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artistja më e mirë latine

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Artisti/grupi më i mirë i zhanrit K-Pop

BLACKPINK

BTS

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

TWICE.