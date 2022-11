Këngëtarja 27-vjeçar, Dua Lipa ka thënë se se nuk do ta vizitojë Katarin derisa “të ketë përmbushur të gjitha premtimet për të drejtat e njeriut që ka bërë kur fitoi të drejtën për të pritur ngjarjen më të madhe të futbollit në botë”.

Këngëtarja 27-vjeçare shtoi se ajo nuk do të vizitonte vendin derisa të “përmbushte të gjitha premtimet për të drejtat e njeriut” që kishte bërë kur iu dha e drejta për të pritur turneun në dhjetor 2010.

Ajo tha në Instagram: “Aktualisht ka shumë spekulime se unë do të performoj në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës në Katar.

“Unë nuk do të performoj dhe as kam qenë ndonjëherë i përfshirë në ndonjë negociatë për të performuar. Unë do të brohoras Anglinë nga larg dhe mezi pres të vizitoj Katarin kur të ketë përmbushur të gjitha premtimet për të drejtat e njeriut që bëri kur fitoi të drejtën për të pritur.

Dua Lipa është aktualisht në Australi për turneun e saj të vazhdueshëm 10-mujor Future Nostalgia, me turne që fillon të hënën e ardhshme.