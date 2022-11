Reportazhi i Daily Mail për Dua Lipën

Dua Lipa ka marrë nënshtetësinë shqiptare nga presidenti i Shqipërisë, për rolin e yllit të popit në përhapjen e famës së shqiptarëve ndërkombëtarisht përmes muzikës së saj. Këngëtarja 27-vjeçare shpesh herë ka përmendur me krenari origjinën e saj shqiptare në Instagram dhe në intervista për shtyp.

Gjithashtu shijon udhëtimet familjare në vend dhe ndjek traditat shqiptare, si balancimi i një gote në kokë ndërsa kërcen.

Dua Lipa mori nënshtetësinë përpara 110-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, ku presidenti Bajram Begaj tha se ishte një nder për të, pasi këngëtarja i ka bërë shqiptarët të famshëm në mbarë botën.

“Do të jem edhe unë shqiptare me letra”, tha ylli i popit para se të bënte betimin për shtetësinë në kryeqytet, në bashkinë e Tiranës.

“Është një gëzim i madh, i papërshkrueshëm”, shtoi ajo.

Artistja më pas bëri një fotografi pasaporte, iu mor shenjat e gishtave dhe firmosi një formular aplikimi për kartë identiteti dhe pasaportë.

Dua do të përfundojë turneun e saj vjetor të koncerteve në sheshin kryesor Skënderbej të Tiranës të hënën për të përkujtuar Ditën e Pavarësisë.

Vetëm 27 vjeç, këngëtarja është një nga yjet më të mëdhenj të popit, duke realizuar një ëndërr që filloi kur ajo ishte nxënëse e shkollës fillore në Camden.

E lindur në Londër, Dua shkoi në një shkollë fillore të vogël shtetërore dhe performoi për herë të parë ndërsa merrte mësime në shkollën e njohur botërore Sylvia Young Theatre.

Pasi kaloi disa vite në Prishtinë pasi puna e babait të saj si menaxher marketingu i ktheu ata në vendlindjen e tij në Kosovë, Dua Lipa vendosi me guxim të kthehej e vetme në Mbretërinë e Bashkuar në moshën 14 vjeçare, në ndjekje të ëndrrave të saj për tu bërë yll popi.

Në vitin 2014, adoleshentja e talentuar kishte nënshkruar me Ëarner Bros. Records.

Tani, vetëm tetë vjet më vonë, ka bërë një turne në botë me albumin në vendin e parë 1, ka marrë tre çmime Grammy dhe gjashtë çmime Brit.

Larg vëmendjes, Dua mbetet pranë familjes së saj.

Dua, e cila thotë se ndihet edhe kosovare edhe britanike, bashkëthemeloi Fondacionin Sunny Hill me babanë e saj Dukagjin Lipa, i cili tani drejton Agjencinë e Komunikimit të Republikës, me seli në Bukuresht.

Fondacioni ka dhënë 100.000 euro për bamirësi dhe event kulturore në Kosovë, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, dhe drejton Festivalin Sunny Hill, i cili u hap nga Dua Lipa në 2018.

Duke folur për Line Of Best Fit, ajo tha: “Ndihem shumë krenare që jam nga të dyja vendet dhe ndjehem sikur përfaqësoj të dy vendet. Nëse dikush thotë ‘oh, ku është Kosova?’ njerëzit thonë ‘është mes Italisë dhe Greqisë, por Rita Ora është nga atje, Dua Lipa nga atje. Ata fillojnë të flasin për këtë dhe është një gjë për të cilën je krenare. Ju menjëherë ndiheni përgjegjës për imazhin që portretizoni dhe mënyrën se si përfaqësoni vendin tuaj.’

Në gusht të vitit 2022, Dua u emërua Ambasadore Nderi e Kosovës në një ceremoni në Zyrën e Presidentit në Prishtinë.

Teksa publikoi imazhe në Instagram-in e saj në atë periudhë, ylli i popit shkroi: “Dje pasdite m’u dha titulli Ambasador Nderi i Kosovës nga Presidentja e vendit. Është një nder dhe një privilegj të jem në gjendje të përfaqësoj vendin tim në të gjithë botën dhe të vazhdoj punën dhe përpjekjet e mia globalisht për të parë që ne të lëmë gjurmët tona dhe të bëjmë një ndryshim. Rinia e Kosovës meriton të drejtën e liberalizimit të vizave, lirinë për të udhëtuar dhe për të ëndërruar. Faleminderit.’

Dua është vajza e madhe e Dukagjin Lipës dhe gruas së tij, Anesës, nga Kosova.

Dukagjin, ish-rokeri që ndan dashurinë e vajzës së tij për muzikën, është djali i historianit të njohur Seit Lipa, i cili shërbeu si drejtues i Institutit të Historisë së Kosovës.

“Sapo hynë serbët, ata donin që shumë historianë ta rishkruanin historinë e Kosovës”, tha Lipa për Observer në vitin 2018. “Për ta ndryshuar atë, për të shkruar se Kosova ka qenë gjithmonë pjesë e Serbisë. Dhe gjyshi im ishte një nga ata njerëz që nuk do ta bënte, kështu që ai humbi punën e tij, sepse nuk donte të shkruante një histori që nuk e besonte të ishte e vërtetë.”

Ai ishte i njohur me Besim Sahatçiut, gjyshit të ndjerë të yllit të estradës Rita Ora, e cila ka lindur në Prishtinë. Në vitin 2021, Dukagjini publikoi një foto të dy burrave duke shijuar drekën së bashku në vitet 1960.

Seit vdiq nga një atak në zemër në vitin 1999, vit kur përfundoi Lufta e Kosovës. Besimi vdiq në vitin 2005.

Dukagjini studio për stomatolog dhe Anesa për juriste para se të largoheshin nga Kosova, por ata hoqën dorë nga profesionet e tyre për të ikur nga vendi i tyre në kërkim të një vendi më të sigurt për të krijuar familje.

Ata u vendosën në Hampstead, në veri të Londrës. Pas Duas, emri i së cilës në shqip do të thotë ‘dashuri’, erdhi vajza Rina, tashmë 18 vjeçe, modele dhe djali Gjin, 16 vjeç.

Për të fituar para, Dukagjini dhe Anesa filluan punë në kafene dhe bare. Babai i saj ndoqi mësimet gjatë natës për biznes dhe Anesa u rikualifikua në udhëtime dhe turizëm.

“Unë i kam parë prindërit e mi duke punuar çdo ditë të jetës sime,” tha Dua, e cila ndoqi shkollën fillore Fitzjohn, një shkollë e komunitetit lokal. “Ndërsa unë shkoja në shkollë, ata gjithashtu shkolloheshin.”

Familja e re u shpërngul në kryeqytetin e Kosovës, por Dua, e cila fliste shqip dhe nuk dinte të lexonte e të shkruante, fillimisht kishte probleme me studimet e saj.

Pikërisht në Prishtinë, Dua u dashurua vërtet me muzikën, veçanërisht me hip hopin amerikan që ishte kaq i popullarizuar në qytet.

Ajo filloi të shkruante dhe të regjistronte këngë, por besonte se duhej të kthehej në Londër nëse donte të hynte në tregun ndërkombëtar.

Duke shfaqur pjekuri të jashtëzakonshme, në moshën 14-vjeçare Dua u kthye në Britaninë e Madhe me lejen e prindërve të saj, duke u zhvendosur tek një mik i vjetër të familjes në Camden, i cili po studionte për master.

Dua u regjistrua në Parliament Hill School, një shkollë e mesme për vajza. Krahas shkollës, adoleshentja po merrte mësime në fundjavë në Sylvia Young Theatre School, ish-studentët e së cilës përfshijnë Billie Piper, Amy Ëinehouse dhe Keeley Haëes, dhe publikonte këngë pop për YouTube dhe SoundCloud.

Videot e saj ranë në sy të Ben Maëson në Tap Management, i cili përfaqëson Ellie Goulding, Lana Del Rey dhe Leigh-Ann Pinnock të Little Mix.

Kënga e saj origjinale Hotter Than Hell, e cila u shfaq në albumin e saj debutues të vetëtitulluar, çoi në nënshkrimin me Ëarner Bros. Records në 2014.

Ajo publikoi këngën e saj debutuese Neë Love në gusht 2015, në të njëjtin muaj kur mbushi 20 vjeç. Ajo u pasua nga Be The One, e cila u bë platinum në Australi dhe Hotter Than Hell, e cila arriti në vendin e 15-të në Listat e Singles në Mbretërinë e Bashkuar.

Këngëtarja u bë artistja e parë femër që u nominua për pesë BRIT Aëards në moshën vetëm 22 vjeçare. Ajo fitoi dy.

Çmimet vazhduan të vinin. Kënga e saj e vitit 2018, One Kiss me Calvin Harris arriti kulmin në numrin 1 në MB dhe i dha asaj çmimin BRIT 2019 për Këngën e Vitit.

Në mars 2020, Dua publikoi albumin e saj të dytë Future Nostalgia, i cili kryesoi listat në 15 vende, përfshirë Britaninë e Madhe. Dua gjithashtu ka fituar tre çmime Grammy.