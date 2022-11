Në 110-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, këngëtarja kosovare me famë botërore, Dua Lipa, do të mbajë koncert në Tiranë.

Lajmi është bërë i ditur nga Erion Veliaj, i cili ka shpërndarë një video ku Dua njofton se do të mbajë koncert.

“Jam shumë e emocionuar të njoftoj se shfaqja e fundit e Future Nostalgia do të mbahet në Tiranë, Shqipëri më 28 nëntor. Mezi po pres me iu pa me 28 nëntor për Ditën e Flamurit dhe 110 vjetorin e Pavarësisë. Ju dua shumë!”, ka thënë Dua.

“Super LAJM! Dua Lipa, SUPER DIVA, do të na nderojë me një SUPER koncert në Tiranë! Eja të festojmë së bashku 110-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë!”, ka shkruar Veliaj.