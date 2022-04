Gjermania pritet të autorizojë përfundimisht dorëzimin e armëve të rënda në Ukrainë sot pas disa javësh ankth që ka njollosur reputacionin e saj në skenën botërore dhe ka çuar në pyetje në lidhje me angazhimin e saj ndaj sigurisë evropiane.

Ministrja e Mbrojtjes Christine Lambrecht pritet të njoftojë dërgimin e rreth 50 mjeteve kundërajrore Gepard në Ukrainë gjatë një takimi të më shumë se 40 vendeve që do të zhvillohet në bazën ajrore Ramstein më vonë sot.

Industria gjermane e mbrojtjes ka ofruar shitjen e automjeteve Gepard në Ukrainë që nga shkurti, por ishte bllokuar nga qeveria e kancelarit Olaf Scholz, gjë që shkaktoi protesta brenda dhe jashtë vendit.

Gepard u zhvillua për herë të parë në vitet 1960 dhe për dekada formoi shtyllën kurrizore të forcave të mbrojtjes ajrore të Gjermanisë, duke iu nënshtruar disa përmirësimeve në sistemet e saj të radarit dhe të synimeve.

Të ndërtuara mbi shasinë e një tanku Leopard 1, Gepards janë të pajisur me dy topa 35 mm, të cilët janë projektuar për të larguar avionët në hyrje dhe raketa lundrimi, por gjithashtu mund të përdoren kundër dronëve dhe – nëse është e nevojshme – kundër objektivave tokësore.

Modelet e mëvonshme u pajisën me raketa anti-ajrore Stinger, por është e paqartë nëse këto u përshtaten atyre që do të furnizohen në Ukrainë.

Bundeswehr filloi heqjen e automjetit në vitin 2010 në favor të Wiesel 2 Ozelot më modern që është i pajisur me raketa si standard.

Çdo automjet Gepard i furnizuar në Ukrainë pritet të vijë nga rezervat që kanë mbetur të papërdorura që nga hyrja në shërbim e Ozelot.

Kompania gjermane e armëve Krauss-Maffei Wegmann tha fillimisht në shkurt se kishte 50 Gepard që mund të furnizonin ‘shpejt’ Ukrainën nëse qeveria federale i jepte leje për ta bërë këtë.

Scholz i rezistoi thirrjes, duke thënë se do të duhej shumë kohë për të trajnuar ekuipazhet ukrainase se si të përdorin sistemin, gjë që përfundimisht do ta bënte atë të padobishëm.

Por presioni është rritur mbi Scholz për të ndryshuar rrugën, veçanërisht pasi vendet e tjera – të udhëhequra nga SHBA dhe MB – kanë filluar të furnizojnë me armë më të rënda Kievin.

Presidenti Volodymyr Zelensky ka argumentuar se Ukraina ka nevojë për armët në mënyrë që të rimarrë territorin që Rusia ka kapur dhe të parandalojë mizoritë ndaj civilëve në pjesët e pushtuara të vendit si Bucha dhe Irpin.

Qëndrimi i Scholz – i shoqëruar me hezitimin e tij për të ndaluar dërgesat ruse të naftës dhe gazit në të cilat mbështetet ekonomia gjermane – e kishte parë atë të akuzuar për ndihmën e Rusisë dhe minimin e sigurisë evropiane.

Disa madje kishin filluar të vënë në pikëpyetje angazhimin e Gjermanisë ndaj zotimit të mbrojtjes reciproke të NATO-s, sepse argumentet e përdorura për të shmangur furnizimin e Ukrainës – se mund të provokonte konfrontim me Rusinë – mund të përdoreshin gjithashtu kundër thirrjes së zotimit.

Amerika ka udhëhequr rrugën në dërgimin e armëve të rënda në Ukrainë në javët e fundit – duke dërguar artileri me rreze të gjatë dhe mijëra municione, së bashku me helikopterë dhe drone vetëvrasëse.

Shtetet e Bashkuara kanë rënë gjithashtu dakord të mbushin rezervat e tankeve të epokës sovjetike dhe armëve të tjera në pronësi të shteteve aleate evropiane, nëse ato furnizojnë Ukrainën me ato armë.

Sllovakia dhe Republika Çeke mendohet se kanë përfituar nga oferta për të dërguar tanke në Kiev, ndërsa Britania e Madhe ka arritur një marrëveshje me Poloninë për të furnizuar tanke Challenger ndërsa Varshava dërgon në luftë modelet e saj të vjetra T-72.

Franca dhe Kanadaja gjithashtu kanë rënë dakord të ofrojnë artileri me rreze të gjatë dhe municione precize për Ukrainën.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin do të drejtojë takimin në bazën ajrore Ramstein sot, i cili mbledh së bashku ministrat e mbrojtjes nga 40 vende me synimin për të koordinuar furnizimet me armë në Ukrainë për të siguruar që ajo të ketë armët që i nevojiten.

Austin, duke folur të hënën pas një vizite në Kiev për të takuar Presidentin Zelensky, deklaroi drejtpërdrejt se qëllimi është të sigurohet se Ukraina mund të ‘fitojë’ luftën ndërsa ‘dobësojë’ Rusinë deri në atë pikë sa ‘nuk mund të bëjë gjërat që ka bërë në pushtimin e Ukrainës.’

Vërejtjet e guximshme shënojnë një ndryshim të dukshëm nga politika e Uashingtonit në ditët e para të konfliktit, e cila duhej t’i siguronte Ukrainës vetëm armët mbrojtëse dhe do të ishte një ngushëllim për Kievin dhe kombet e Evropës Lindore, të frikësuara nga një Rusi e sigurt.

“Ka të bëjë kryesisht me modernizimin dhe sigurimin që ushtria e tyre është ende e fuqishme dhe e aftë për të ecur përpara. Nuk ka të bëjë me garancitë e sigurisë, por me qëndrimin e tyre aktual ushtarak”, tha të premten zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby.

Midis 40 vendeve të ftuara nuk janë vetëm aleatët evropianë të Uashingtonit, por edhe vende më larg si Japonia apo Australia, të cilat kanë frikë se një fitore ruse në Ukrainë mund të krijojë një precedent dhe të nxisë ambiciet territoriale të Kinës.

Finlanda dhe Suedia, vende tradicionalisht neutrale që tani shikojnë anëtarësimin në NATO pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, janë gjithashtu midis vendeve në bisedime.