Sekretari i Degës së Partisë Demokratike në Korçë dhe 13 anëtarë të Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar kanë dhënë ditën e sotme dorëheqjen nga funksionet që mbajnë në partinë opozitare më të madhe në vend. Në një letër publike, ata bëjnë me dije edhe motivacionin e dorëheqjes së tyre, duke hedhur akuza ndaj kreut të PD-së Lulzim Basha. Në letrat e dorëheqjes ata shkruajnë se PD-ja po mbahet qëllimisht e frenuar prej Bashës, për të luftuar keq qeverisjen e Edi Ramës. Ata thonë se në këto kushte e kanë të pamundur ushtrimin e detyrës së tyre.

“Gjykojmë se kryetari i PD me arrogancën e tij po e kthen PD në një parti klienteliste dhe në funksion vetëm të interesave personale. Me veprimet apo mosveprimet e tij, kja hedhur poshtë të gjithë punën tonë të ngritur me mund dhe sakrifica gjatë 8 viteve opozitë. Gjithashtu me këtë mënyrë drejtimi, mendojmë se PD po mbahet qëllimisht e frenuar prej tij, për të luftuar keq-qeverisjen e Edi Ramës. Të ndodhur në këto kushte, e gjejmë të pamundur ushtrimin e funksioneve tona dhe të shohim me optimizëm drejt të ardhmes së kësaj partie. Theksojmë se jemi dhe mbetemi anëtarë të PD dhe mbështetës të ideve dhe vlerave që ajo mbart që nga dita e krijimit të saj”, thuhet në letër.