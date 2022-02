Kryeministri Edi Rama do të japë sotnjë konferencë për mediat në orën 11:30 në Kryeministri. Kryeministri do të shoqërohet nga ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka. Por nuk dihet ende nëse kryeministri Rama do të flasë apo jo për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Ky i fundit u dënua dje nga Apeli i GJKKO-së, me 3 vite e 4 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës.