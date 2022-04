Çështja e Butrintit është bërë sërish temë debati mes deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe ministres së Kulturës Elva Margariti. Gjatë fjalës së saj, Zhupa bëri me dije se pasuria kombëtare e Butrintit po jepet me koncesion duke shkatërruar pasurinë kombëtare dhe të ardhurat që sjell ai.

“Dua të informoj publikun se Butrinti do të jepet me koncesion, se identiteti jonë kombëtar është në rrezik dhe pritet që ti jepet një fondacioni privat. Shteti e lëshon Butrintin që është një ndër pasuritë më të rëndësishme kombëtare. Butrinti do të jepet me koncesion duke shkelur ligjet, se kanë miratuar në 2018 ligjin për dhënien me koncesion të pasurisë kombëtare, Ne kemi firmosur konventën e Parisit dhe ajo i detyron shtetet anëtare që të mbajnë përgjegjësi për pasuri kombëtare,. E drejta e informimit për çdo qytetar është që të dijë që atë që prodhon më shumë para si Butrinti dhe do ta japë për koncesion. E drejta e çdo qytetari shqiptar për të qenë i informuar kur bëhet një aferë, e drejta ime është që marrim dokumente të plotë”, ka thënë Zhupa.