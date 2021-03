Ditën e sotme do të vendoset përfundimisht se si do të jetë fleta e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për 12 qarqet e Shqipërisë. KQZ ka prezantuar 4 variante të fletës së votimit, e për këtë ka hapur një sondazh në rrjetet sociale ku ka kërkuar mendimin e qytetarëve se cila iu duket më e përshtatshme.

Ky vendim erdhi pasi Kolegji Zgjedhor dha fjalën e fundit, e cila rrëzoi Partinë Demokratike, duke detyruar koalicionin e demokratëve me Aleancën për Ndryshim që të shkojë në zgjedhje me 153 kandidatë.