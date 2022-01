Vijon ndikimi i masave ajrore të freskëta por të kthjellëta me origjine verilindore mbi territorin shqiptar, ku më të theksuara kthjellimet do të jenë në zonat përgjatë vijës bregdetare ndërsa pjesa tjetër e vendit do ketë kalime vranësirash. Parashikoht që edhe pjesa e dytë e ditës të vijojnë në të njëjtat kushte atmosferike ku kthjellimet do të jenë mbizotëruese.

Temperaturat e ajrit rriten sërisht në mëngjes dhe mesditë duke bërë që në verilindje termometri të shënojë 2°C ndërsa maksimumi ngjitet deri në 20°C në jugperëndim.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke sjell në brigjet detare dallgëzim 2-3 ballë.